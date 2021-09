Un avant-goût de l’Écosse : il est temps de vivre des expériences de whisky écossais de premier ordre

Quoi qu’il en soit, la plupart des distilleries s’en tiennent à la formule une fois qu’elles savent qu’elles en ont une qui fonctionne. (.)

Les deux dernières semaines ont été consacrées au whisky. Cela a commencé il y a quinze jours lorsque j’ai mentionné à tort Grant’s Distinction comme un blended whisky local dans ma chronique. Le goût aurait dû m’orienter dans la bonne direction mais je reproche une certaine dilution de ma sensibilité lors de l’écriture du morceau.

Que ce soit un autre avertissement pour moi de ne pas utiliser de machinerie lourde comme un ordinateur portable sous l’influence d’un scotch extrêmement fin. En fait, c’est du gaspillage de scotch si vous n’y accordez pas toute votre attention.

J’ai donc décidé de m’amender et de faire du whisky le point central de la dernière quinzaine. J’espère que tout cela m’absoudra de mon oubli factuel et que l’âme de feu William Grant recevra cela comme un repentir dû de ma part.

Si vous voulez mon avis sur ce qu’il faut essayer pour des expériences écossaises de premier ordre, alors lisez la suite.

Glenmorangie est l’alambic le plus grand du secteur, un fait qu’ils illustrent avec la girafe (dirai-je, leur mascotte ?), Mais s’il vous plaît, ne me demandez pas comment le goût changerait si les alambics étaient courts et gros. Ce serait différent, c’est sûr. Quoi qu’il en soit, la plupart des distilleries s’en tiennent à la formule une fois qu’elles savent qu’elles en ont une qui fonctionne. Glenmorangie est pour moi un single malt frais et facile à déguster. C’est un fruité exemplaire pour un single malt avec le pain grillé et les épices en équilibre, subtilement soutenu mais structuré. L’idée qu’une dégustation ne doit pas seulement porter sur ce que l’on sent et goûte, mais même sur ce que l’on entend a été illustrée ici, car le kit contenait également des codes scannables pour la musique en ligne qui ressemblaient, pour moi, à une représentation audio du goût et des saveurs de ce single malt. . C’est de l’art, donc il n’y a pas de bien et de mal, juste des interprétations et des opinions. C’était une bonne façon de commencer une soirée.

J’avais reçu deux whiskies écossais de Grant’s : le Triple Wood et le Distinction. Bien que les deux aient été fabriqués et affinés en Écosse, la différence était que l’un d’eux était mis en bouteille en Inde. Cela ne change rien à la recette et au profil de saveur, le rend simplement plus accessible. Maintenant, pour être juste, Triple Wood, comme son nom l’indique, est vieilli dans trois types de fûts. Le mélange crée un profil sensoriel harmonieux mais varié, allant des fleurs subtiles aux fruits et aux épices avec de riches notes de crème brûlée et de vanille crémeuse.

La Distinction est un mélange un peu plus facile, moins complexe mais bien profond et il se trouve magnifiquement dans un highball, avec du soda et une garniture de votre choix. Le Triple Wood, bien qu’il se prête également aux highballs, se montre également extrêmement bien droit ou avec quelques glaçons. Compte tenu du prix, Distinction a le potentiel de devenir un whisky écossais facile d’accès, de qualité supérieure et pourtant étonnamment abordable.

Pendant ce temps, Johnnie Walker Princes Street était un voyage sensoriel qui impliquait plus que les sens tactiles. Il s’agissait d’une visite virtuelle du centre d’expérience à plusieurs étages récemment ouvert pour Johnnie Walker sur Princes Street à Édimbourg, où l’on peut acheter du très bon scotch, y compris des bouteilles rares et exclusives. Une fois le confinement relâché, on pourra même prévoir une visite dans leur restaurant ou au bar sur le toit, en dégustant les whiskies purs ou intégrés en cocktails. Dans une vidéo, lors du lancement, ils avaient Ryan ‘Mr. Lyan’ Chetiyawardana (une personnalité célèbre du bar) mixant des highballs que l’on pourrait recréer à la maison aussi. Bien sûr, j’en ai fait un pour moi-même, peu importait qu’il ne soit pas encore près de 18 heures.

Ensuite, j’ai passé une soirée amusante avec les boissons toujours tordues Aneesh Bhasin de Svami qui ont dirigé une dégustation amusante autour de highballs (nous avons utilisé Glenmorangie 10 ans, Dewar’s White Label et Paul John Bold) combinées avec la gamme de mélangeurs de Svami et aromatisées avec leur ensemble unique d’aromatiseurs qui sont à parts égales parfum et garniture (comestible).

Je n’aurais jamais pensé qu’un simple whisky-soda/tonic/ginger-ale pouvait avoir autant de finitions différentes simplement en les vaporisant d’un parfum (alimentaire) unique. Mon préféré était la bergamote mais j’ai aussi apprécié l’anis, le romarin et la cannelle. Le dernier était exceptionnellement bon et démodé. À la fin de la dégustation, je me sentais tellement « inspiré » que j’ai commencé à bricoler un peu avec le versement libre, ce qui n’a pas semblé trop mal tourner.

L’écrivain est sommelier

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.