Un avantage inattendu : les événements virtuels peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux

Le passage à des événements virtuels à partir de rassemblements en personne pendant la pandémie a permis aux organisations de rester connectées. Mais un avantage est facilement négligé : l’impact sur l’environnement.

Les inquiétudes concernant le changement climatique n’ont pas diminué au milieu de la pandémie. Cependant, à mesure que de plus en plus d’entreprises organisent des événements virtuels et hybrides, elles contribueront à réduire l’empreinte carbone.

La technologie contribue à rendre les événements plus accessibles et plus durables dans le processus. Voici comment.

Les événements en personne nécessitent une quantité importante d’énergie.

Les déplacements représentent une part considérable de l’énergie nécessaire aux événements, mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Dans le cadre de leur analyse d’un événement en personne, les organisations doivent tenir compte de la consommation d’énergie pendant l’événement, allant de l’efficacité énergétique d’un lieu en place aux options de recyclage.

Les événements virtuels n’éliminent pas les émissions ; les entreprises et le monde dans son ensemble dépendent de la technologie. Nous continuerons d’utiliser l’énergie, mais nous pouvons l’utiliser plus judicieusement et trouver les domaines où il est possible d’économiser sans sacrifier les objectifs commerciaux.

Combien d’énergie un événement virtuel permet-il d’économiser ?

Pour déterminer combien d’énergie les conférences virtuelles peuvent économiser par rapport aux réunions en personne, envisagez de nouvelles recherches de l’Université du Michigan.

En développant leur analyse, ils ont examiné la conférence virtuelle AirMiners de mai 2020. Par rapport à une réunion en personne à San Francisco, la conférence en ligne a généré 66 fois moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Les événements virtuels sont un avantage concurrentiel.

Les entreprises n’ont pas besoin de sacrifier leurs objectifs dans le cadre d’un compromis pour accueillir un événement virtuel ou hybride. Inversement, ils ont la possibilité non seulement de les rencontrer, mais aussi de les dépasser.

Les organisations les plus astucieuses savent que leurs plateformes de développement durable sont un avantage concurrentiel.

Les événements virtuels et hybrides permettent aux organisations d’agrandir leurs événements. L’ajout de composants virtuels à un rassemblement en personne prolonge l’événement et élargit le public.

Envisagez un événement local ou régional. L’ajout d’un public virtuel permet aux planificateurs de prendre cet événement et d’en faire un événement national ou international.

Les événements virtuels et hybrides resteront probablement longtemps après la pandémie, et repenser les événements permet aux entreprises de se concentrer davantage sur le « pourquoi » d’un événement. Une réflexion plus approfondie sur la planification – y compris les messages délivrés et les plats à emporter des participants – rend les événements plus robustes.

De plus, les événements virtuels et hybrides permettent aux parties de se réunir plus fréquemment.

De nombreuses organisations pourraient être incapables de persuader les participants potentiels d’y assister plusieurs fois par an. Mais organiser plusieurs rassemblements virtuels au cours de l’année permet aux participants de réduire leurs besoins en déplacements et aux entreprises d’adapter le contenu et de proposer des événements plus puissants.

Les entreprises ont la possibilité, inimaginable il y a quelques années à peine, d’utiliser la technologie pour repenser leurs approches. Cela inclut la façon dont ils interagissent avec leurs bases pendant les événements.

Faire le bien a souvent des avantages positifs. La durabilité est l’exemple classique.

Parfois, nous devons simplement envisager d’autres approches pour atteindre nos objectifs.

Auteur : Lauren Weatherly

Lauren Weatherly est vice-présidente principale du marketing de la société mondiale de réunions et d’événements virtuels PGi, www.pgi.com, qui se consacre à rendre les réunions et les événements en ligne simples à rejoindre et sécurisés à utiliser afin que les gens se connectent où qu’ils soient. Elle est responsable du développement et de la direction d’une stratégie marketing globale axée sur les résultats… Voir le profil complet ›