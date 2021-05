Un Avenger mort revient au MCU, mais cette fois, il jouera un méchant – .

L’univers cinématographique Marvel regorge d’un nombre incroyable de stars hollywoodiennes bien connues dans les différents films et émissions de télévision sortis jusqu’à présent. Le MCU a également fait d’énormes stars de nombreux acteurs moins connus. Marvel est loin d’avoir fini d’adapter les histoires de sa vaste collection de bandes dessinées. La phase 4 sera plus occupée que tout ce qui a été tenté jusqu’à présent, car Marvel produit maintenant un nombre croissant de films et de séries télévisées qui présenteront de nouveaux super-héros et méchants. Pour la première fois depuis la mise en place de son audacieux plan MCU, Marvel peut enfin utiliser certains des personnages les plus populaires des bandes dessinées, notamment les Fantastic Four, X-Men et Deadpool. En plus de cela, il y a le partenariat renouvelé avec Sony qui aidera Marvel à raconter une histoire qui ne ressemble à rien de ce qui n’a jamais été fait en ce qui concerne les films Spider-Man.

Même si Marvel a lancé de nouveaux visages pour certains des personnages récurrents à venir que nous verrons dans le MCU, il peut y avoir des cas où le même acteur jouera différents personnages. Gemma Chan en est un exemple: elle jouera un super-héros dans les prochains Eternals après avoir joué un rôle de soutien dans Captain Marvel. Mais l’exemple le plus surprenant concerne un acteur qui a joué un membre réel de l’équipe des Avengers. Nous mourons d’envie de le revoir dans le MCU, et maintenant nous le ferons … mais il revient dans l’univers Marvel en tant que personnage entièrement différent.

Top Deal du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sony a choisi l’acteur qui jouera Kraven le chasseur: Aaron Taylor-Johnson. Comme vous vous en souvenez, il a déjà joué Pietro Maximoff / Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron. Il a eu l’une des carrières les plus courtes des Avengers à l’écran parce que Maximoff a été tué lors d’une bataille avec Ultron. Nous nous attendions à un camée Taylor-Johnson dans WandaVision plus tôt cette année, mais Marvel s’est faufilé dans Even Peters en tant que Quicksilver dans l’émission télévisée pour confondre le public.

Aaron Taylor-Johnson est KRAVEN THE HUNTER, qui sortira en salles en janvier 2023. https://t.co/PHxHJP76zS – Kraven The Hunter (@KravenTheMovie) 27 mai 2021

Le fait que Sony ait choisi Taylor-Johnson comme le méchant bien connu de Spider-Man semble cimenter l’idée qu’il ne reviendra pas en tant que Quicksilver. C’est décevant car le personnage est peut-être mort dans la chronologie principale, mais nous sommes sur le point d’explorer le multivers, en commençant par No Way Home plus tard cette année.

Sony et Marvel n’ont pas encore révélé si Kraven apparaîtra dans Spider-Man 3, mais il est logique que ce personnage particulier soit impliqué dans la traque de Peter Parker (Tom Holland) maintenant que le monde pense que Spider-Man est un criminel. Sans oublier que Sony a désespérément besoin de cette connexion MCU pour transformer son SPUMC en un succès au box-office.

JC Chandor s’apprête à réaliser le prochain film de Sony Kraven the Hunter. Le film devrait sortir le 13 janvier 2023, rejoignant la collection croissante de films de Sony de l’univers Spider-Man. Les franchises Venom et Morbius sont également incluses dans l’univers – et Sony utilise déjà Spider-Man du MCU pour les commercialiser.

EXCLUSIF! Oui, Aaron Taylor Johnson joue Kraven The Hunter dans un film Sony et j’ai des pensées… MAIS Kraven ne fait pas que ce film. Kraven le chasseur fait partie de Spider-Man: No Way Home – Rappelez-vous où vous l’avez entendu en premier 😎 Partagez les détails https://t.co/uPbodugVP1 pic.twitter.com/OeJozSC82b – Andy Signore (@andysignore) 27 mai 2021

La rumeur dans la rue est que Kraven fera une apparition dans Spider-Man: No Way Home, ce qui signifie que Taylor-Johnson pourrait bientôt se retrouver face à face avec au moins un membre des Avengers. Spider-Man 3 mettra en vedette au moins deux Avengers de la chronologie principale, Spider-Man de Holland et Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Il n’y a aucun moyen de confirmer l’apparition de Kraven dans le prochain film Spidey pour le moment, et Sony n’est pas susceptible de révéler encore plus de secrets sur No Way Home. Tout le monde sait à ce stade que No Way Home sera un film multivers qui présentera plusieurs versions de Spider-Man et des méchants des vieux films. C’est le moyen idéal de faire progresser l’intérêt de Marvel pour le développement du multivers pour les futurs crossovers Avengers ainsi que le désir de Sony de relier ses précédents films Spider-Man aux films les plus récents.

No Way Home débutera le 17 décembre.

Top Deal du jour 🚨 Alerte d’erreur de prix 🚨 Code de coupon H7RT953B plus une barre oblique de réduction supplémentaire accidentelle # 1 sur les prises intelligentes à 3,75 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: H7RT953B Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission