Un avenir économique Bitcoin – pour le HODLer en vous

[Have you noticed a pattern in the seasonal peaks in the Bitcoin price?](https://www.blockchaincenter.net/bitcoin-rainbow-chart/)

Chaque pic saisonnier atteint de moins en moins les zones rouges.

Mon hypothèse pour cette diminution de l’accélération du prix est la suivante : à mesure que la taille de la capitalisation boursière Bitcoin a augmenté, il y aura comparativement moins d’autres actifs « richesse et épargne » que Bitcoin peut effectivement remplacer. Avec un exemple : alors qu’il était très facile au début pour Bitcoin de se substituer au premier 1% de tous les achats d’or / bons du Trésor, le dernier 1% de ces achats sera très, très difficile à remplacer (après tout , même en tant que maxi, je demanderais pourquoi voudriez-vous que vos économies soient à 99% en Bitcoin ?).

Cela signifie que l’avantage du HODLing précoce (vous savez, cher HODLer, ces retours 100X) aurait disparu. Mais il y aurait toujours un avantage à HODLing, et cet avantage ne disparaîtrait jamais. Je vais expliquer cela maintenant.

Alors que cet avenir hypothétique se rapproche de nous, le prix du Bitcoin continuera d’augmenter à un rythme dicté *seulement* par les facteurs suivants :

* **(+)**

* l’inflation monétaire de la devise dans laquelle le prix est libellé

* l’augmentation globale de la taille de l’économie due aux augmentations de productivité

* **(–)**

* l’offre Bitcoin (en baisse constante)

Si nous éliminons l’inflation monétaire de cette équation, il ne reste alors que (1) l’augmentation de l’offre de Bitcoin (qui atteindra un epsilon proche de zéro dans les prochaines décennies) et (2) les augmentations de la productivité économique.

À ce stade, le pouvoir d’achat d’un Bitcoin HODLer devient – au sens macro – une part concrète du gâteau qui est le pouvoir d’achat de l’économie mondiale. Il est important de noter que cela serait vrai, que vous utilisiez des devises locales ou Bitcoin en tant que formes de paiement quotidiennes.

Pensez-y une seconde – *ce serait un renversement complet de l’ordre mondial que nous avons aujourd’hui*.

* **Aujourd’hui**, si vous vivez dans un « endroit chanceux », la pizza que vous avez commandée « gonfle le prix » à un taux de, disons, 3% par an, même si elle devient *moins cher* chaque année à faire cette pizza (à la fois en termes de main-d’œuvre et d’ingrédients). Pendant ce temps, votre salaire augmente – peut-être – à un taux de 2 à 3 %, et *parfois* il tombe à zéro pendant de longues périodes.

* **Dans ce futur potentiel**, votre salaire se maintiendrait (en supposant que vous fassiez exactement le même travail pour toujours), mais vous verriez très clairement comment chaque année vous pouvez vous permettre d’acheter plus, et plus, et plus, avec les effets de cette *déflation éternelle des prix* s’aggravant au cours des décennies de votre vie. Les pizzas deviendraient de moins en moins chères ([um, when have we seen this before?](https://www.youtube.com/watch?v=tWU3O3X5kKE)). Pensez-y — si la productivité augmentait de 100 %, vos économies achèteraient — *ceteris paribus* — plus ou moins *le double* de ce qu’elles achètent aujourd’hui.

Nous avons déjà vu exactement la même chose se produire dans des pays comme le Venezuela et l’Argentine – les HODLers ont réussi à protéger leur pouvoir d’achat alors que les devises de leurs pays s’effondraient. Imaginez que cela se produise dans le monde entier et vous comprendrez l’ampleur de ce changement d’ordre économique. La valeur de votre argent – Bitcoin – serait, pour la première fois depuis longtemps, peut-être jamais, vraiment liée aux augmentations de productivité du monde entier. Cela signifierait le renversement absolu de [what happened in 1971](https://wtfhappenedin1971.com/)… lentement, puis soudainement.

Ce phénomène rendra, bien sûr, de nombreuses activités économiques de « conneries » modernes complètement non rentables, vis-à-vis du HODLing – non pas que ce soit nouveau ou quoi que ce soit, car je pense que presque tous les HODLer le savaient déjà. Pourquoi voudriez-vous investir dans une entreprise qui vous donne 3 % de rendement avec un risque non négligeable, alors que le simple fait de rester assis sur votre argent vous donnera automatiquement une augmentation de 3 % de votre pouvoir d’achat ? Évidemment, vous continuerez à économiser…

…et tout ce que vous avez à faire, pour instaurer cet ordre économique juste, où les gens gardent la vraie valeur de ce pour quoi ils travaillent, **c’est de continuer à épargner**.

En savoir plus sur [https://rudd-o.com/archives/the-economic-future-of-bitcoin/index](https://rudd-o.com/archives/the-economic-future-of-bitcoin/index)

