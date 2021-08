Un avenir meilleur attend les investisseurs boursiers POSH

Opérateur de plateforme de commerce social Poshmark (NASDAQ :CHIC) est une destination prisée des acheteurs pour acheter et vendre des produits d’occasion, ou même organiser des soirées shopping virtuelles. C’est un modèle commercial intéressant, et bien que certaines personnes n’aient pas d’actions POSH sur leur radar, elles devraient peut-être le faire.

Source : NYC Russ / Shutterstock.com

Après tout, comme l’a rapporté plus tôt cette année le contributeur d’InvestorPlace Nick Clarkson, Poshmark a affirmé avoir 70 millions d’utilisateurs enregistrés et plus de 200 millions de produits en vente aux États-Unis et au Canada.

C’est assez impressionnant, il faut l’admettre. Clarkson a également mentionné que le premier appel public à l’épargne (IPO) de POSH avait eu lieu le 13 janvier, il s’agit donc d’une action relativement nouvelle pour les investisseurs aventureux.

De plus, Poshmark a récemment publié des données budgétaires positives. D’un autre côté, certains traders n’ont peut-être pas été impressionnés par les prévisions de la société. Il y a beaucoup à déballer ici, alors commençons par une analyse technique.

Un regard plus attentif sur les actions de POSH

J’ai déjà mentionné l’introduction en bourse de Poshmark en janvier, mais je n’ai pas dit ce qui s’est passé ensuite. Qu’il suffise de dire que l’action des prix est devenue désagréable peu de temps après les débuts de l’action.

L’introduction en bourse de Poshmark était au prix de 42 $ par action, et l’action POSH a commencé à se négocier à 97,50 $. Ainsi, le début était de bon augure.

Cependant, la dynamique haussière n’a pas duré très longtemps. Fin janvier, le cours de l’action était déjà tombé à 70 $.

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. L’action POSH est tombée en dessous de 50 $, puis de 40 $ au cours de l’été 2021, et s’est établie à 26,21 $ le 20 août.

De toute évidence, les taureaux doivent montrer des signes de vie – le plus tôt sera le mieux. À tout le moins, ils devraient viser une reprise du prix d’introduction en bourse de 42 $ avant la fin de l’année.

Mais bon, au moins il peut y avoir une bonne affaire ici si vous avez été assis sur la touche, ou si vous découvrez juste des actions POSH pour la première fois aujourd’hui.

Un autre trimestre solide

Si vous ne regardez que la trajectoire du titre et ignorez les progrès financiers de Poshmark, vous pourriez former une perspective baissière.

Pourtant, il est important d’avoir une vue d’ensemble lors de l’évaluation d’un stock. Cette image devrait inclure les données financières les plus récentes de l’entreprise – et dans le cas de Poshmark, les données sont en fait assez bonnes.

“Nous avons réalisé un autre trimestre solide et notre cinquième trimestre consécutif de rentabilité opérationnelle, malgré des comparaisons difficiles, ce qui témoigne de la force de nos cohortes et de notre entreprise”, a assuré Manish Chandra, fondateur et PDG de Poshmark, à propos des résultats de son entreprise au deuxième trimestre 2021.

Je ne suis pas sûr à 100 % des « comparaisons difficiles » auxquelles le PDG fait référence. Cependant, je reconnais certainement que le commerce électronique est un espace concurrentiel dans lequel tout détaillant peut opérer.

En tout cas, la clarté ne manque pas sur le caractère haussier des données fiscales trimestrielles.

Battements haut et bas

Plus précisément, Poshmark a déclaré des revenus nets de 81,8 millions de dollars, soit une augmentation de 22 % en glissement annuel.

De plus, ce chiffre a dépassé les attentes des analystes de Wall Street de 80,3 millions de dollars de revenus nets trimestriels.

En termes de bénéfices trimestriels, les analystes se préparaient à ce que Poshmark perde 7 cents par action. Cependant, la société a dépassé les attentes en affichant une perte nette de 4 cents par action.

Non seulement cela, mais Poshmark a enregistré une valeur brute des marchandises (GMV) trimestrielle de 449,6 millions de dollars. Ce chiffre signifie une amélioration de 25 % d’une année sur l’autre.

Toujours pas convaincu ? Pas de problème : Poshmark a également signalé avoir atteint 7 millions d’acheteurs actifs sur une base de 12 mois. Cela représente une augmentation de 16% par rapport aux 6 millions du deuxième trimestre 2020.

Malgré toutes les bonnes nouvelles, l’action POSH a baissé après la publication des données. Cela était peut-être dû aux prévisions de Poshmark pour un chiffre d’affaires de 81 à 83 millions de dollars au troisième trimestre.

La ligne de fond

Certains commerçants pourraient ne pas aimer les prévisions de revenus à terme de Poshmark.

Cependant, je les encourage à se concentrer sur les excellents résultats de l’entreprise au deuxième trimestre.

En outre, cinq trimestres consécutifs de rentabilité opérationnelle sont un sacré bilan.

Dans l’ensemble, il ne sera pas facile pour les taureaux d’organiser une reprise du stock POSH. Pourtant, il y a beaucoup de place pour la hausse – et les données suggèrent qu’un revirement pourrait être en magasin, très bientôt.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.