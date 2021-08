Un avenir radieux attend la jeune starlette

Harvey Elliott est largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs d’Angleterre depuis maintenant trois ans. Il a fait ses débuts professionnels en remplacement de Fulham lors de sa victoire à l’extérieur contre Millwall en 2018 – alors âgé de seulement 15 ans et 174 jours. Ce faisant, il est devenu non seulement le plus jeune joueur de l’équipe première de l’histoire de Fulham, mais aussi de l’histoire de la Coupe EFL.

Il n’est donc pas surprenant qu’il ait rapidement attiré l’attention du Liverpool de Jurgen Klopp et qu’il ait remonté le pays pour le rejoindre dans le Merseyside. Tout simplement, Elliott a un très bel avenir devant lui.

Ce week-end, il était le sujet brûlant du match amical de Liverpool contre l’équipe espagnole de l’Athletic Bilbao. La raison en était simple : la performance d’Elliott était un affichage mature et dominant bien au-delà de ses 18 ans. De plus, il jouait dans une position étrangère (milieu de terrain central) – une position pour laquelle il n’a jamais été connu pour jouer. Voici ce que nous avons gagné du match amical de pré-saison.

Un avenir radieux pour Harvey Elliott

Ce que l’ami de Bilbao nous a dit

Le match entre Liverpool et l’Athletic Bilbao n’était bien sûr qu’un match amical. Cependant, cela aurait pu être quelque chose d’un peu plus. Dans le jeu, Harvey Elliot a commencé dans une position de milieu de terrain centrale inhabituelle. Traditionnellement, tout au long de sa courte carrière – qui a comporté une période de prêt très impressionnante chez les Blackburn Rovers du championnat – il a occupé des positions larges; utilisant son rythme et son endurance implacable pour démolir les arrières latéraux.

Plus maintenant, car Klopp voit clairement quelque chose de spécial dans la capacité d’Elliott au milieu de terrain. S’adressant au Liverpool ECHO après le match, le patron a déclaré: “En pré-saison, nous voulions le voir dans un rôle plus profond car, en tant que jeune joueur, vous devez apprendre beaucoup de choses, quand vous êtes un peu plus à l’extérieur, vous obtenez le ballon de temps en temps et nous voulions qu’il soit un peu plus impliqué.

« Il a fait un grand pas cette pré-saison. Si Harvey reste en forme, le monde du football peut être vraiment excité.

De toute évidence, Klopp tentera d’utiliser Elliott dans ce rôle à l’avenir. On a beaucoup parlé de l’échec de Liverpool (jusqu’à présent) à signer un remplaçant approprié pour Gini Wijnaldum, qui a quitté le Kop pour un transfert gratuit cet été. Avec ce poste actuellement libre, Elliott a une très réelle opportunité d’obtenir des matchs en équipe première cette saison.

Avec sa performance contre Bilbao – une performance dominante qui l’a vu frapper le poteau, frustrer constamment l’opposition et ne jamais cesser de courir – il y a maintenant un argument de plus en plus important pour l’inclure dans le match d’ouverture de la saison prochaine, à Norwich City.

S’il restait en forme et commençait à jouer quelques matchs à son actif cette saison, Elliott pourrait très bien être le jeune joueur à surveiller non seulement en Premier League mais dans le football mondial.

