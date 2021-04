UN AVERTISSEMENT DE 75 ANS À PROPOS DE CEUX QUI DISENT “ ÉCOUTEZ LA SCIENCE ” ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Lorsque les gens disent «suivez la science», ils disent souvent «suivez notre plan».

Lors de son premier jour en tant que président, Joe Biden, flanqué d’un portrait de Ben Franklin, a appelé le gouvernement fédéral à «faire progresser la justice environnementale» et à «se laisser guider par la meilleure science».

À bien des égards, les paroles de Biden n’étaient pas surprenantes.

Tout au long de la campagne 2020 et après, Biden avait souvent répété les phrases «écoutez la science» et «je crois en la science», vraisemblablement pour se contraster avec son adversaire.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Biden ne s’est cependant pas arrêté là. Il a inclus le mantra dans l’un des premiers décrets qu’il a signés, notant que ce serait la politique officielle de son administration «d’écouter la science».

La phrase semble assez inoffensive. La méthode scientifique est hautement fiable, et pour une bonne raison. Cela a été une aubaine pour l’humanité et a contribué à la réalisation de nombreuses merveilles de notre monde moderne.

Pourtant, des penseurs distingués, nouveaux et anciens, nous ont avertis de procéder avec prudence face à des appels à «écouter la science».

«Jamais l’homme ne pénétrera plus profondément dans l’erreur que lorsqu’il continue sur une route qui l’a conduit à un grand succès. Et ne peut jamais être fier des réalisations des sciences naturelles… ont été plus justifiées qu’au tournant des 18e et 19e siècles. »- FA Hayek

– Jon Miltimore (@ miltimore79) 7 avril 2021