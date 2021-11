Un avertissement de tornade frappe des appareils mobiles à Seattle après un «dépassement» de la zone cible d’alerte d’urgence

Une alerte d’urgence sans fil concernant un avertissement de tornade du National Weather Service a été émise mardi à certains utilisateurs de smartphones dans la région de Seattle. (capture d’écran WEA)

Le temps violent qui sévissait dans l’ouest de Washington et la région de Seattle était suffisamment troublant mardi. Et puis une alerte hurlante sur smartphone a averti certains habitants de se méfier d’une tornade potentielle.

Deux avertissements de tornade ont été émis par le bureau de prévision du National Weather Service à Seattle pour des emplacements dans le comté de Kitsap, Washington, à l’ouest de Seattle à travers Elliott Bay. Ces avertissements ont déclenché deux alertes d’urgence sans fil (WEA) sur les appareils mobiles, et selon NWS, il y a eu « un dépassement dans la zone recevant le message ».

Le département de gestion des urgences du comté de Kitsap a également émis un avertissement d’abri sur place via le système WEA dans tout le comté, ce qui a entraîné un dépassement plus large.

Les alertes ont exhorté les résidents à se réfugier dans un sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un immeuble solide et, s’ils sont à l’extérieur, à se méfier des débris volants. Dans les quartiers de Seattle loin de la menace potentielle de tornade, de West Seattle à Ballard à Wallingford et ailleurs, les utilisateurs de smartphones ont reçu des alertes entre 11h30 et midi.

NWS à Seattle a tweeté à la recherche d’informations sur l’étendue de la transmission des alertes et sur les opérateurs de téléphonie mobile susceptibles d’avoir été touchés. Des tweets de suivi ont fait savoir aux gens qu’il n’y avait aucune menace de tornade pour Seattle et qu’il n’y avait plus aucune préoccupation ailleurs à Washington.

Avez-vous reçu les avertissements de tornade sur votre téléphone ? Nous recevons des rapports de téléphones qui sonnent en dehors de la zone d’avertissement. Si vous l’avez fait, pourriez-vous s’il vous plaît nous tweeter votre emplacement et votre opérateur de téléphonie mobile afin que nous puissions essayer de régler cela (même si vous étiez dans la zone d’avertissement). Merci ! #wawx – NWS Seattle (@NWSSeattle) 9 novembre 2021

AUCUN avertissement TORNADO pour Seattle ! #wawx – NWS Seattle (@NWSSeattle) 9 novembre 2021

Tous les avertissements de tornade sont annulés. Il y a toujours la menace de phénomènes météorologiques violents dans la région aujourd’hui, alors restez vigilant! #wawx – NWS Seattle (@NWSSeattle) 9 novembre 2021

Une déclaration conjointe du NWS et du département de gestion des urgences de Kitsap a déclaré mardi que les alertes d’urgence sans fil « peuvent être reçues en dehors de la zone d’alerte ciblée (dans ce cas, en dehors du comté de Kitsap) car les WEA sont diffusées à partir de tours dans et autour de la zone d’alerte ciblée. Cette stratégie maximise la livraison aux téléphones mobiles dans la zone d’alerte ciblée, mais peut provoquer un dépassement lorsque le message WEA est reçu en dehors de la zone d’alerte.

Les agences ont en outre expliqué que les nouveaux téléphones portables lancés contribueraient à éliminer ce dépassement.

La déclaration a réitéré que « le système WEA est un élément essentiel de la préparation aux situations d’urgence de l’Amérique et a sauvé des vies lors d’urgences météorologiques où les gens ont agi après avoir reçu une alerte d’urgence ».

Le système WEA a été lancé en 2012 et a été utilisé plus de 61 000 fois pour avertir le public des conditions météorologiques dangereuses, des enfants disparus et d’autres situations critiques, selon la Federal Communications Commission.

Alors que les alertes sur smartphone de mardi ont pu choquer certains à Seattle, les tornades ne sont pas inconnues dans l’ouest de Washington. NWS à Seattle a tweeté les dates et les emplacements de certains événements météorologiques violents passés.

Un rappel…

1. il y a toujours une menace de temps violent aujourd’hui. Soyez alerte!

2. Des tornades peuvent se produire à l’automne dans l’ouest de Wa. Il y a eu une tornade F3 dans le Kent le 12 décembre 1969, une tornade F2 à Port Orchard le 18 décembre 2018 et la première tornade signalée à Seattle le 28 septembre 1962. #wawx – NWS Seattle (@NWSSeattle) 9 novembre 2021