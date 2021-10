Un avion avec des fans se dirigeant vers les Red Sox contre Astros ALCS se bloque à l’extérieur de Houston

Un avion qui transportait des fans se dirigeant vers le match 4 du match ALCS entre les Red Sox de Boston et les Astros de Houston s’est écrasé à l’extérieur de Houston, selon WCBV 5. Le ministère de la Sécurité publique du Texas a confirmé l’accident qui s’est produit dans le comté de Waller. Le propriétaire de l’avion a déclaré que ses amis et lui se rendaient à Boston pour le match lorsque l’avion s’est écrasé peu après le décollage, selon KTRK-TV.

Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas, le Sgt. Stephen Woodward a déclaré que l’avion avait eu des difficultés à décoller et n’avait pas quitté le sol avant de s’arrêter et de prendre feu. 21 personnes étaient à bord dont 18 passagers et trois membres d’équipage. Il n’y a eu que des blessures mineures signalées et le plus jeune passager avait 10 ans.

« Ils étaient abasourdis, ils étaient très, très abasourdis, mais ils se sont sortis d’eux-mêmes et nous ne pouvons pas vous dire comment ils l’ont fait et avec quelle méthode, mais l’avion était pleinement impliqué quand nous sommes arrivés », a déclaré Tim Gibson de Waller. -Services d’urgence Harris. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital, mais l’incident aurait pu être bien pire.

« C’est une bonne journée », a déclaré un responsable du DPS en réponse à l’accident d’avion. « C’est en fait un jour de fête pour beaucoup de gens. Le match 4 de l’ALCS est prévu ce soir à 20 h HE. D’après l’endroit où l’avion décollait, la majorité des personnes à bord étaient probablement des fans d’Astros et cherchent à soutenir leur équipe alors qu’ils sont en baisse 2-1 dans la série.

« Je veux dire, ils comptent comme un [loss] », a déclaré le manager d’Astros Dusty Baker après le match 3, selon le site officiel d’Astros. « Nous revenons et gagnons [Tuesday], la série est paire. Je veux dire, tu n’aimes pas ça. Je n’en suis pas très content, mais tu dois vider celui-ci car tu ne peux pas ramener celui-ci ou le dernier avant demain. Et donc, comme je l’ai dit, vous n’aimez pas ça ce soir, mais le soleil va se lever le matin. » Les Astros ont atteint l’ALCS au cours des cinq dernières saisons et ont participé à deux World Series avec un championnat Les Red Sox cherchent à remporter leur deuxième Série mondiale en quatre saisons et leur cinquième depuis 2004.