Un avion charter arrive à Kaboul alors que Pen Farthing s’apprête à ramener 200 animaux sauvés à la maison | Monde | Nouvelles

M. Farthing, qui a fondé l’association caritative pour les animaux Nowzad après avoir servi en Afghanistan, a fait campagne pour faire sortir son personnel, ses chiens et ses chats du pays.

Sky News a rapporté qu’un avion charter était arrivé à Kaboul samedi pour récupérer l’ex-commando de la Royal Marine et ses animaux de sauvetage.

Vendredi, le ministère de la Défense (MoD) a annoncé que M. Farthing et ses animaux étaient passés par la sécurité de l’aéroport.

Dans un tweet, le ministère de la Défense a déclaré: “Pen Farthing et ses animaux de compagnie ont été aidés via le système de l’aéroport de Kaboul par les forces armées britanniques.

“Ils sont actuellement pris en charge pendant qu’il attend le transport.

“Sur la direction du secrétaire à la Défense, l’autorisation de leur vol charter a été parrainée par le gouvernement britannique.”

Depuis la chute du gouvernement afghan, M. Farthing et ses partisans ont fait campagne pour que son personnel et leurs familles, environ 68 personnes, ainsi que 140 chiens et 60 chats, soient évacués du pays dans le cadre d’un plan.

La campagne, appelée Operation Ark, a reçu un énorme soutien sur les réseaux sociaux.

Jeudi, M. Farthing a déclaré qu’il avait été refoulé de l’aéroport de Kaboul avec son personnel en raison de modifications apportées aux règles de la paperasserie par les États-Unis quelques heures plus tôt et qu’en conséquence, ils ont été pris dans l’attaque terroriste.

L’ex-Royal Marine Commando a tweeté : « Toute l’équipe et les chiens/chats se trouvaient en toute sécurité à 300 m à l’intérieur du périmètre de l’aéroport.

“Nous avons été refoulés car @JoeBiden @POTUS avait changé les règles de la paperasserie à peine 2 heures plus tôt.

“Nous avons traversé l’enfer pour y arriver et nous avons été plongés dans le chaos de ces explosions dévastatrices.”

M. Farthing a été contraint de laisser son personnel derrière lui.

Son épouse Kaisa Markhus, qui a quitté l’Afghanistan la semaine dernière pour la Norvège, a déclaré au Daily Mail : « Je sais que Pen a eu un choix très difficile.

“Il a fait face au même choix lorsqu’il était à l’intérieur de l’aéroport avec son personnel et leurs familles jeudi et les animaux et le personnel n’ont pas été autorisés à passer.

“Alors, il est retourné au complexe pour s’assurer que tout le monde était en sécurité et pour discuter avec eux de ce qu’il fallait faire.

“Ils ont décidé qu’il devrait retourner à l’aéroport avec les chiens.

“Il était dévasté de quitter son équipe mais savait qu’en retirant à la fois les chiens et lui-même, il supprimerait deux gros facteurs de risque.”

