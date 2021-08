Un avion d’Alaska Airlines évacué à Seattle après l’incendie du téléphone portable Samsung d’un passager

(Photo d’Alaska Airlines)

Un incendie de téléphone portable dans la cabine d’un avion d’Alaska Airlines a forcé l’évacuation d’urgence des passagers après l’atterrissage du vol en provenance de la Nouvelle-Orléans à l’aéroport international de Seattle-Tacoma lundi soir.

Personne n’a été grièvement blessé dans l’incident. Le téléphone serait un Samsung Galaxy A21.

“Je peux vous dire que le téléphone a été brûlé au point d’être méconnaissable”, a déclaré le porte-parole du port de Seattle, Perry Cooper, dans une déclaration à .. «Cependant, lors d’un entretien avec l’un de nos agents de police du port de Seattle, le passager a déclaré que le téléphone était un Samsung Galaxy A21. Encore une fois, nous n’avons pas pu le confirmer en regardant les restes de l’appareil.

Alaska Airlines a déclaré que le téléphone portable d’un passager avait surchauffé et avait commencé à faire des étincelles peu de temps après l’atterrissage de l’avion et qu’il attendait une porte d’embarquement.

“L’équipage a agi rapidement en utilisant des extincteurs et un sac de confinement de batterie pour empêcher le téléphone de fumer”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué à .. “Les membres d’équipage ont déployé les toboggans d’évacuation en raison de conditions brumeuses à l’intérieur de la cabine.”

L’avion transportait 129 passagers et six membres d’équipage. L’aéroport Sea-Tac a tweeté que les passagers avaient été transportés en bus jusqu’au terminal et que des éraflures et des contusions mineures avaient été signalées. L’Alaska a déclaré que deux passagers avaient été soignés dans un hôpital de la région.

Un premier tweet indiquait que l’incendie était situé dans la soute, mais a été corrigé dans la cabine dans un tweet ultérieur.

Plus tôt dans la soirée, le POSFD a répondu à un rapport d’incendie dans la soute du vol 751 d’Alaska Airlines. À l’arrivée, l’incendie a été maîtrisé et les passagers et l’équipage ont été évacués de l’avion. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH — Seattle-Tacoma Intl. Aéroport (@flySEA) 24 août 2021

Les passagers ont été transportés en bus jusqu’au terminal, certains avec des blessures mineures. L’avion a été remorqué jusqu’à une porte et il n’y a eu aucun impact sur les opérations de l’aéroport. (2/2) — Seattle-Tacoma Intl. Aéroport (@flySEA) 24 août 2021

Une passagère a tweeté qu’elle était assise deux ou trois rangées avant l’endroit où le téléphone a pris feu et elle a dit que c’était “comme une machine à fumée”. Elle a ajouté que les agents de bord “ont fait un excellent travail et que tous les passagers étaient très calmes”.

Cooper a déclaré qu’il n’y avait eu aucun impact opérationnel sur l’aéroport.

. a contacté Samsung pour commentaires et mettra à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse. En 2016, le géant de l’électronique grand public a lancé un rappel mondial pour son smartphone Galaxy Note 7, affirmant qu’il avait découvert un “problème de batterie” après avoir enquêté sur des rapports selon lesquels certains appareils explosaient ou brûlaient pendant le chargement.