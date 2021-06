Un avion de BA endommagé après avoir basculé sur le nez à Heathrow

McLaren a demandé que plus d’informations soient partagées sur la cause exacte des défaillances de pneus subies par les pilotes de deux équipes rivales lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, s’est dit déçu par le manque de transparence sur le “sujet critique pour la sécurité”. Max Verstappen et Lance Stroll […] More