L’Angleterre poursuit sa campagne pour l’Euro 2020 avec un affrontement d’Auld Enemy contre l’Écosse vendredi. Il s’agit du plus ancien match international au monde, joué pour la première fois en 1872 à Hamilton Crescent, Glasgow – et vous pouvez suivre toute l’action en direct sur talkSPORT et talkSPORT 2. . Angleterre vs Ecosse est le […] More