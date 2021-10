Un avion de Spirit Airlines percuté par un oiseau lors du décollage à l’aéroport du New Jersey, provoquant un incendie

in

Un vol de Spirit Airlines au départ de l’aéroport d’Atlantic City samedi a été interrompu après que des responsables ont déclaré qu’un gros oiseau avait heurté l’un des moteurs de l’avion et déclenché un incendie alors qu’il tentait de décoller.

Le vol 3044 d’Atlantic City, dans le New Jersey, à destination de Fort Lauderdale, en Floride, a été contraint de s’arrêter après avoir accéléré sur la piste après qu’un gros oiseau est entré dans l’un des moteurs de l’avion et a déclenché un incendie, selon Fox 29 Philadelphia.

CHANTS DE LA PLUIE ‘F — JOE BIDEN’ DES STANDS NASCAR PENDANT L’ENTRETIEN AVEC LE GAGNANT DE TALLADEGA

L’avion s’est finalement immobilisé et a été évacué par les autorités.

Les passagers de l’avion ont été ramenés au terminal et ont reçu un remboursement complet ainsi qu’un bon de voyage et la possibilité d’embarquer sur un autre vol vers la Floride.

2 TUÉS, 1 PEU PROBABLE DE SURVIVRE EN FLORIDE APRÈS APRÈS QU’UN HOMME SE FAIT RAMPAGE AVEC UNE BATTE DE BASEBALL ET UN COUTEAU

“Nous suivons de près un incident d’avion qui s’est produit ce soir à @ACYAirport”, a tweeté le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, samedi soir. “Tous les passagers et l’équipage ont été évacués avec succès de l’avion, et aucun blessé grave n’a été signalé. L’aéroport a rouvert.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le commandant de bord a freiné en toute sécurité et a immobilisé l’avion, a reçu une indication de dommages au moteur et a ordonné une évacuation conformément à nos procédures standard”, a déclaré Spirit dans une déclaration à la presse d’Atlantic City, ajoutant que le l’avion n’a jamais quitté le sol. “Nous félicitons notre équipage d’avoir géré la situation rapidement et en toute sécurité.”