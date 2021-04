Un avion effectue un atterrissage d’urgence alors qu’une femme accouche pendant le vol ⋆ .

La nouvelle maman et son bébé ont été emmenés à l’hôpital lorsqu’ils ont atterri et les médecins ont déclaré que le bébé était en bonne santé (Images: Newsflash)

Une femme a accouché dans un avion avec l’aide d’un étudiant en médecine qui se trouvait à bord.

Kultumah Mohammed, 27 ans, était sur un vol de N’Djamena, au Canada, au Caire, en Égypte, lorsqu’elle a réalisé que son bébé allait arriver.

Le vol d’Egypt Air a tenté de faire un atterrissage d’urgence à Assouan, à environ 500 miles au sud du Caire, mais le petit garçon est né avant l’atterrissage de l’avion, alors qu’il volait encore au-dessus du Soudan.

Heureusement, l’étudiante en médecine Laila Mohamed Abou Bakr était également sur le vol et elle a aidé à accoucher du nouveau-né avec l’aide d’agents de bord dans l’avion.

Lorsqu’ils sont finalement arrivés à Assouan, la nouvelle maman et son enfant ont été emmenés à l’hôpital où les médecins ont dit qu’il était en bonne santé.

Heureusement, un étudiant en médecine était à bord et a aidé à accoucher du bébé (Image: Newsflash)



Les agents de bord ont aidé l’étudiant en médecine à accoucher en toute sécurité (Photo: Newsflash)

La compagnie aérienne a déclaré: “ Toutes les procédures pour la sécurité du passager ont été suivies et traitées rapidement, car les agents de bord ont coopéré avec un étudiant en médecine pour aider le passager à la livraison en plein vol. ”

Des photos réconfortantes montrent l’équipage de conduite portant un EPI, tenant le petit enveloppé dans une couverture bleue.

Le petit Abdel Rahman n’est pas le premier bébé à naître dans un avion.

En septembre dernier, Hiyam Nasr Naji Daaban a également accouché sur un vol Egypt Air du Caire à Londres.

À cette occasion, un médecin était à bord pour s’assurer que l’accouchement était sans danger.

Le bébé a reçu des vols gratuits de la compagnie aérienne.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();