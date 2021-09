Un avion évacué à Boston après que le bagage à main d’un passager ait provoqué un petit incendie: rapport

in

Un avion qui était sur le point de décoller pour Pittsburgh a été évacué mercredi à Boston après que le bagage à main d’un passager ait provoqué un petit incendie, selon des informations.

Le petit incendie s’est déclaré sur le vol Delta 5643, exploité par Republic Airways, alors que l’avion se trouvait à la porte d’embarquement de l’aéroport international de Boston Logan, ont indiqué des responsables de la compagnie aérienne.

L’incendie s’est déclaré dans le bagage à main d’un passager et a été rapidement éteint, ont ajouté des responsables. Aucun blessé n’a été signalé.

Une glissière d’urgence semble avoir été déployée et les premiers intervenants étaient sur les lieux, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

Les passagers et l’équipage ont finalement échangé des avions et ont continué vers Pittsburgh, a rapporté KDKA-TV.

“La sécurité de nos passagers et membres d’équipage est notre plus grande préoccupation, et nous sommes reconnaissants aux premiers intervenants qui se sont rapidement rendus sur place pour s’assurer que la situation était contenue”, a déclaré Republic Airways dans un communiqué, selon la station.

Les autorités n’ont pas immédiatement précisé la cause de l’incendie dans le bagage à main.

Delta Air Lines et Republic Airways n’ont pas répondu aux demandes de commentaires tardives de Fox News.