Un avion israélien a touché des cibles militantes à Gaza après des tirs de roquettes

Une vidéo filmée à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, a montré trois énormes explosions et des avions de combat pouvaient être entendus voler au-dessus.

L’armée israélienne a déclaré dimanche matin avoir lancé des frappes contre des cibles militantes dans la bande de Gaza, un jour après que des roquettes aient été tirées depuis le territoire dirigé par le Hamas. Une vidéo filmée à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, a montré trois énormes explosions et des avions de combat pouvaient être entendus voler au-dessus. Il n’y a pas eu de confirmation immédiate d’éventuelles victimes.

L’armée israélienne a déclaré que les attaques visaient une usine de fabrication de roquettes et un poste militaire du Hamas. Il a également blâmé le groupe islamique militant pour toute violence émanant du territoire qu’il contrôle. Les frappes aériennes interviennent en représailles à deux roquettes tirées de Gaza samedi qui ont atterri dans la mer Méditerranée au large du centre d’Israël.

Il n’était pas clair si les roquettes étaient destinées à frapper Israël, mais les groupes militants basés à Gaza testent souvent des missiles en direction de la mer. Aucune victime n’a été signalée lors des tirs de roquettes de samedi. À l’exception d’un seul incident en septembre, il n’y a eu aucun tir de roquette transfrontalier depuis qu’un cessez-le-feu a mis fin à une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en mai.

Le cessez-le-feu, négocié par l’Égypte et d’autres médiateurs, a été fragile. Le groupe militant Hamas affirme qu’Israël n’a pas pris de mesures sérieuses pour assouplir le blocus qu’il a imposé à Gaza avec l’aide de l’Égypte lorsque le mouvement islamique a pris le contrôle de l’enclave côtière en 2007.

La tension est également élevée alors que d’autres groupes comme le Jihad islamique plus petit mais plus pur et dur menacent d’une escalade militaire si Israël ne met pas fin à la détention administrative d’un prisonnier palestinien en grève de la faim depuis plus de 130 jours. Mercredi, des militants palestiniens à Gaza ont tiré et légèrement blessé un civil israélien près de la barrière de sécurité et Israël a riposté par des tirs de chars visant plusieurs sites du Hamas lors du premier échange de tirs depuis des mois.

