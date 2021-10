Un avocat abattu à l’intérieur du complexe du tribunal de district à Shahjahanpur de l’UP, le Congrès accapare le gouvernement de Yogi

Un avocat aurait été abattu lundi à l’intérieur d’un tribunal de district à Shahjahanpur, dans l’Uttar Pradesh. Le corps de l’avocat a été retrouvé au troisième étage du tribunal.

Un avocat aurait été abattu lundi à l’intérieur d’un tribunal de district à Shahjahanpur, dans l’Uttar Pradesh. L’avocat décédé a été identifié comme étant Bhupendra Pratap Singh.

Le corps de l’avocat a été retrouvé au troisième étage du tribunal. Un pistolet de fabrication paysanne a été retrouvé près du corps de l’avocat décédé. Plus de détails sont attendus.

Le Congrès a dénoncé le gouvernement UP dirigé par Yogi Adityanath à propos de la détérioration de la situation de l’ordre public dans l’État.

« Un avocat a été tué dans un complexe judiciaire à Shahjahanpur. Dans UP, la police tue un homme d’affaires lors d’un raid nocturne, des agriculteurs sont fauchés par le fils d’un ministre et des avocats sont assassinés. C’est la loi et l’ordre sous @myogiadityanath, qui lui-même avait plus de 10 sections IPC contre lui ! » a tweeté le Dr Shama Mohamed, porte-parole national du parti du Congrès.

