Un avocat clarifie le rappeur toujours en vie .

DMX (.)

*DMXL’avocat du rappeur a précisé que le rappeur était toujours sous assistance respiratoire samedi après-midi dans un hôpital de Westchester, dans l’État de New York après avoir subi une crise cardiaque. Auparavant, sur la base d’une déclaration de l’avocat, nous avons signalé que l’animateur respirait tout seul.

Le rappeur de 50 ans à l’origine de succès tels que « Yall Gon ‘Make Me Lose My Mind » et « X Gon Give It to Ya » a été emmené à l’hôpital de White Plains vers 23 heures vendredi depuis son domicile voisin, puis placé sous un ventilateur. , a déclaré l’avocat Murray Richman.

« Cela n’a pas l’air bien », a déclaré l’avocat inquiet à Page Six samedi soir.

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB: Kevin Durant s’excuse auprès de Michael Rapaport après un échange privé offensif sur Twitter rendu public (vidéo)

En savoir plus via la page six:

Plus tôt samedi soir, Richman avait déclaré au Post que le rappeur avait été retiré du système respiratoire, mais c’était une « fausse déclaration », a-t-il déclaré à Page Six.

Le rappeur est entouré d’amis et de membres de sa famille, a déclaré Richman.

«Beaucoup de gens se rassemblent à l’hôpital.»

La première épouse de DMX et au moins certains de ses 15 enfants sont à l’hôpital avec lui, a déclaré l’avocat.

L’avocat n’a pas pu confirmer un rapport de TMZ selon lequel le rappeur, né Earl Simmons, aurait été victime d’une crise cardiaque après une apparente surdose.

«Je refuse de me porter garant parce que je n’ai aucune connaissance personnelle», a déclaré l’avocat.