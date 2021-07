Un avocat de la Réserve fédérale et un professeur de Yale appellent à la surveillance des stablecoins

Gary B. Gorton, professeur à l’Université de Yale, et Jeffery Zhang, membre du Conseil des gouverneurs du système fédéral, ont proposé la supervision des pièces stables. Ils ont fait cette recommandation par le biais d’un article de recherche, dont ils étaient co-auteurs. Surnommé Taming Wildcat Stablecoins, le document indique que les stablecoins ne sont pas un moyen d’échange efficace car ils ne sont pas toujours acceptés au pair. En plus de cela, les auteurs de l’article ont souligné que les pièces stables sont susceptibles de courir, des situations où les gens doutent de la crédibilité des réserves fiduciaires qui prennent en charge les monnaies numériques et demandent à la place de l’argent.

Dans la publication, Gorton et Zhang ont reconnu que les pièces stables comme Tether (USDT / USD) et Diem de Facebook, anciennement connue sous le nom de Libra, peuvent aider à améliorer les transactions transfrontalières. Cependant, les pièces stables sont relativement nouvelles et l’étendue de leur utilisation en tant qu’espèces reste incertaine. Selon Gorton et Zhang, ce ne sera pas toujours le cas, car les pièces stables finiront par évoluer.

Cette évolution, selon les auteurs, pourrait voir les émetteurs de pièces stables devenir les fonds du marché monétaire du 21e siècle. À leur tour, les gouvernements devraient intervenir avec des plans de sauvetage sous-assurés. À cette fin, Gorton et Zhang ont suggéré des solutions pour faire face aux risques systémiques posés par les pièces stables.

Accroître les efforts pour réglementer les pièces stables

Les auteurs pensent que le gouvernement américain dispose de cinq options pour surveiller les pièces stables. Le premier est de ne rien faire, un choix qui n’éliminerait pas les exécutions de pièces stables ou n’aiderait pas les pièces à atteindre le statut Aucune question posée (NQA). La deuxième option consiste à mettre en œuvre des réglementations de type bancaire pour les émetteurs de pièces stables non assurés. Comme la première approche, cette option n’éliminerait pas non plus les exécutions ni n’aiderait les pièces stables à atteindre le statut NQA.

Cela laisse trois options viables qui peuvent aider les pièces stables à surpasser les courses et à être acceptées au pair. Ceux-ci émettent des pièces stables dans le périmètre réglementaire de la banque assurée, introduisent des politiques qui obligent les émetteurs de pièces stables à soutenir leurs pièces une par une avec des bons du Trésor ou des réserves de banque centrale, et remplacent les pièces stables par une CBDC.

Les régulateurs financiers continuent de partager leurs points de vue sur les pièces stables. Par exemple, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, estime que les pièces stables sont une innovation importante. Alors que son adjoint Jon Cunliffe a également une position positive sur les pièces stables, il suggère de réglementer le secteur. D’autre part, la Banque populaire de Chine (PBoC), qui a fait des progrès remarquables avec sa CBDC, affirme que les pièces stables constituent une menace importante pour les systèmes financiers et a décidé de limiter leur expansion en Chine.

