Un avocat qui a aidé Netscape dans le procès antitrust de Microsoft représente Epic dans sa bataille avec Apple

Le coup d’envoi devant la cour fédérale aujourd’hui, la bataille étroitement surveillée entre les fabricants de Fortnite et Apple inclura un avocat qui est bien connu pour son rôle dans l’un des combats antitrust fondateurs de l’histoire de la technologie: États-Unis contre Microsoft.

Dans l’équipe juridique d’Epic Games se trouve Christine Varney, l’avocate qui a représenté Netscape dans son procès antitrust contre Microsoft en 2001. L’affaire Microsoft s’est terminée par un premier jugement visant à démanteler le géant du logiciel basé à Redmond, une décision qui a ensuite été renvoyée. en vertu d’un accord de règlement de 2002.

Christine Varney. (Photo de la faculté de droit de Columbia)

Varney était également le procureur général adjoint américain de la division antitrust du département américain de la Justice au sein de l’administration Obama. En 2011, le Wall Street Journal a qualifié le mandat de Varney au DOJ de vouloir pousser les affaires antitrust, mais en mettant l’accent sur le juste milieu.

«Dans la pratique, Mme Varney a cherché une voie médiane entre ceux qui voulaient que le ministère de la Justice conteste plus d’accords comme anticoncurrentiels et ceux qui ont dit que le marché devrait être laissé en grande partie à lui-même», a publié l’article dans un profil vers la fin de Le temps de Varney au DOJ.

La lutte antitrust Epic Games contre Apple se concentre sur le contrôle d’Apple sur l’App Store. Plus précisément, l’affaire est centrée sur la question de savoir si l’App Store de la société est ou non un monopole qui prend injustement une réduction de 30% de tous les achats dans le magasin. Epic a intenté une action en justice après qu’Apple ait interdit l’application de jeu populaire Fortnite lorsque Epic a créé un achat de monnaie virtuelle qui a contourné le péage d’Apple.

Le New York Times a rapporté que l’essai pourrait «bouleverser l’économie du marché des applications de 100 milliards de dollars» si Epic gagne.

La lutte antitrust de Microsoft dans les années 1990 pourrait être utilisée dans le procès Epic contre Apple, a rapporté Recode, notant qu’Epic fera probablement référence à la campagne du DoJ contre Microsoft.

L’année dernière, le président de Microsoft, Brad Smith, a appelé à un examen plus approfondi des politiques de l’App Store imposées par ses concurrents tels qu’Apple et Google.

«Ils imposent des exigences qui disent de plus en plus qu’il n’y a qu’une seule façon d’accéder à notre plate-forme, et c’est de passer par la porte que nous avons nous-mêmes créée», a déclaré Smith dans une interview à Politico.

Alors que Microsoft peut comprendre la position d’Apple, compte tenu de sa bataille antitrust il y a près de deux décennies, qui a examiné comment l’entreprise a intégré Internet Explorer avec son système d’exploitation Windows, Smith a déclaré que les magasins d’applications pour smartphones d’aujourd’hui sont différents.

«De plus en plus, vous voyez des magasins d’applications qui ont créé des murs plus hauts et des portes bien plus redoutables pour accéder à d’autres applications que tout ce qui existait dans l’industrie il y a 20 ans», a déclaré Smith, qui a rejoint Microsoft en 1993.

Derrick Morton, PDG de la start-up de jeux de Seattle FlowPlay, a déclaré que le procès Epic contre Apple pourrait s’avérer être un point pivot massif pour les jeux mobiles.

«Le système actuel de l’App Store s’adresse aux développeurs qui ont le plus d’argent à dépenser», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Cela oblige les développeurs à payer près d’un tiers de leurs revenus uniquement pour avoir accès aux consommateurs. Et cela réduit considérablement la capacité du développeur à faire preuve de créativité dans le marketing et la présentation du produit qu’il a travaillé si dur pour créer. »

La défense juridique d’Apple affirmera, entre autres, que l’App Store ne peut pas être un monopole étant donné que le système d’exploitation d’Apple compte moins d’utilisateurs dans le monde que l’Android de Google. Il soutiendra également qu’Apple n’a pas le monopole de l’ensemble du marché des jeux.

Ce n’est pas le seul combat antitrust d’Apple concernant l’App Store. Il se bat actuellement contre les régulateurs de l’UE pour son péage de 30% pour Spotify et les défenseurs des consommateurs britanniques et australiens pour des allégations similaires.