Un avocat réclame un fonds d’indemnisation d’Activision Blizzard de 100 millions de dollars

L’avocat de l’un des employés de Blizzard affirmant avoir été harcelé sexuellement alors qu’il travaillait dans l’entreprise a déclaré qu’Activision Blizzard devrait mettre en place un fonds de 100 millions de dollars pour indemniser les victimes.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, Lisa Bloom a déclaré dans un communiqué – publié sur Instagram – que les 18 millions de dollars que la société a mis de côté pour indemniser les victimes à la suite d’un procès de l’EEOC sont « terriblement insuffisants ». Elle a également déclaré qu’Activision Blizzard devait « donner la priorité » aux « nombreuses victimes de harcèlement sexuel » qui travaillaient dans l’entreprise.

Un « fonds d’indemnisation des victimes élargi » était l’une des trois demandes que Bloom a formulées pour les personnes lésées par Activision Blizzard. Elle a également appelé à de « vraies excuses » pour son client et les autres victimes, ainsi qu’un examen par un « tiers neutre » plutôt que par un « grand cabinet d’avocats » des dommages subis par les employés d’Activision Blizzard. suite à une mauvaise conduite et régler les problèmes. Bloom a déclaré que sa cliente devrait avoir le travail auquel elle a droit et ne pas retenir sa plainte contre elle.

« Elle devrait être félicitée pour avoir voulu améliorer l’entreprise », a déclaré l’avocat.

Activision Blizzard a publié la déclaration suivante en réponse : « Nous apprécions le courage de nos employés actuels et anciens d’avoir signalé des cas d’inconduite, et nous sommes vraiment désolés pour toutes les victimes de personnes dont la conduite n’a pas été à la hauteur de nos valeurs.

« Comme nous n’avons cessé de le réaffirmer dans nos récentes communications, une telle conduite n’est pas conforme à nos normes, à nos attentes et à ce que la grande majorité de nos employés rencontrent au quotidien. Il n’y a pas de place dans notre entreprise ou notre industrie, ou tout autre dans l’industrie, pour inconduite sexuelle, harcèlement ou représailles de quelque nature que ce soit. Nous ne tolérerons aucun comportement non conforme à nos valeurs et tiendrons les employés responsables qui ne les respecteront pas.

« La société s’est engagée à créer un environnement dont nous pouvons tous être fiers. Nous sommes en train de mettre en œuvre des changements et des améliorations importants concernant la portée, la structure et l’efficacité de nos équipes de conformité et de ressources humaines, nos systèmes de rapport et la transparence de notre enquête. La sécurité et l’accompagnement de nos collaborateurs, notamment de ceux qui en ont souffert, restent notre priorité absolue.

