Un bain de mayonnaise pourrait être une réalité dans le Duke’s Mayo Bowl de cette année

Avant la saison de football universitaire 2020, le Belk Bowl – un jeu de bowl basé à Charlotte qui présente une équipe ACC contre un adversaire Big Ten ou SEC – a changé de sponsor en titre pour devenir le Duke’s Mayo Bowl. Le match inaugural sous la nouvelle marque mettait en vedette le Wisconsin contre Wake Forest.

Les Badgers ont dominé les Demon Deacons, se battant pour une victoire de 42-28 devant une foule clairsemée en raison des limitations de COVID-19. Au fil des secondes, Internet a commencé à se demander ce qu’il y aurait dans le seau de gatorade pour éteindre l’entraîneur-chef Paul Chryst. Malheureusement, ce n’était qu’une boisson énergisante, décevant des hordes de fans extrêmement en ligne qui espéraient voir un homme adulte recouvert d’un condiment visqueux.

Si vous ne me croyez pas, recherchez simplement sur Twitter « Wisconsin mayo bath ». Ou ne le faites pas, c’est aussi un peu bouleversant.

Cette année, nos espoirs et nos rêves en matière de mayonnaise sont bel et bien vivants grâce à une vidéo du directeur exécutif du Duke’s Mayo Bowl, Danny Morrison. Dans le message de 23 secondes, Morrison s’excuse d’avoir investi tout le monde dans la célébration gluante de l’année dernière et dit que c’est parti cette année… avec une torsion.

Dix mille dollars pour la charité ET un entraîneur-chef gluant ? OUI S’IL VOUS PLAÎT. Le Duke’s Mayo Bowl est prévu pour le 30 décembre et les équipes seront annoncées le 5 décembre.