Un bambin excité jette sa sœur nouveau-née lorsqu’il entend une ambulance passer

Le moment hilarant où un tout-petit a jeté sa sœur d’un jour de ses genoux pour qu’il puisse regarder une ambulance passer devant la fenêtre a été filmé.

Le petit Benjamin Swanson rencontrait sa sœur nouveau-née Millie pour la première fois après que maman Brittany, 26 ans, l’a ramenée de l’hôpital à la maison.

La maman de quatre enfants voulait filmer l’introduction mignonne entre bébé Millie et son grand frère de trois ans, mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu.

Le bambin est obsédé par les ambulances et tous les services d’urgence, alors quand il a entendu les sirènes venant de l’extérieur de leur maison alors qu’il tenait Millie, ses priorités ont changé.

Le petit garçon a poussé sans cérémonie le bébé de ses genoux pour qu’il puisse sauter et regarder avec enthousiasme le véhicule passer, et il peut répéter : « Je veux voir l’ambulance !

Tout a si bien commencé (Photo : Brittany Swanson/SWNS)

Brittany, de Corvallis, dans le Montana, a déclaré: «Benjamin est tellement excité d’entendre les sirènes et je savais quelle allait être sa réaction – il adore voir les véhicules d’où proviennent les sirènes.

« Nous vivons juste à côté de notre service d’incendie local, donc il court à la fenêtre à chaque fois – son excitation est toujours la même. »

Mais ensuite, Benjamin a entendu les sirènes et n’a pas pu contenir son excitation (Photo : Brittany Swanson/SWNS)

Mais elle a ajouté que Benjamin est en fait «le meilleur grand frère» de bébé Millie et demande à la tenir tout le temps.

« Il est revenu à tenir sa sœur une fois l’ambulance passée », dit-elle.

«Ils ont un très bon lien – il sait toujours comment la faire sourire.

Plus : Famille



«Il avait vraiment le cœur déchiré en essayant de choisir entre sa nouvelle sœur ou de voir l’ambulance. En fin de compte, c’est un jeune garçon – et bien sûr, cette ambulance est plus excitante.’

La vidéo hilarante a été tournée en février – le lendemain du retour de bébé Millie, maintenant âgée de huit mois, de l’hôpital.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Le magnifique manoir du Devon avec une énorme bibliothèque de 22 000 livres est en vente pour 6 millions de livres sterling



PLUS : Un enfant de six ans atteint d’alopécie écrit un livre pour enfants pour aider d’autres enfants atteints de cette maladie



PLUS : Boire du café « aide à améliorer l’humeur » alors que les jours raccourcissent

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();