Un banc du Barça aux Jeux paralympiques

01/09/2021 à 11h42 CEST

Une touche du Barça ne pouvait pas manquer aux Jeux paralympiques et cela a été le protagoniste ces jours-ci à l’Ariake Arena, où l’équipe espagnole de basket-ball en fauteuil roulant a joué ses matchs et, pour l’instant, Ils sont déjà en demi-finale, après avoir battu l’Allemagne en quarts de finale 71-68.

Et il l’a fait avec Oscar Trigo sur le banc. Un homme qui vit avec passion le basket-ball et dès la fin des Jeux, il retournera à Barcelone où il sera à nouveau l’entraîneur du Barça pour la saison 2021-22, en remplacement d’Àlex Carrillo. Lla saison dernière, le Barça a joué la phase de promotion mais a été exclu du Final Four. Avec Óscar, l’objectif est de démarrer un nouveau projet avec des jeunes.

Trigo emmènera le Barça avec lui à Raúl Elía, qui, comme dans l’équipe nationale, agira en tant que délégué de l’équipe Blaugrana. “Elle est mon ange gardien”, assure Trigo.

Le blé, né il y a 48 ans dans le quartier barcelonais de Gràcia, Il vivra ainsi sa deuxième étape au Barça après avoir été entraîneur de Guttman-Barça pendant huit saisons, de 2001 à 2009., et dont le meilleur résultat a été une troisième place dans la Division d’Honneur l’an dernier. Maintenant, il aura l’opportunité d’améliorer ce poste et de chercher à nouveau une promotion dans la Division d’Honneur avec l’équipe du Barça.

Trigo est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de basketball en fauteuil roulant de la scène nationale, par ce que dans cette deuxième étape culé cherchera que l’équipe donne le meilleur d’elle-même et s’il doute la promotion sera l’objectif clair.

Un match très disputé

Mais revenons à Tokyo. Le match entre l’Espagne et l’Allemagne a mal commencé pour les intérêts des ‘Rouges’ mais un temps mort de Trigo a fait réagir les siens et ils ont déjà pris de l’avance au premier quart. Ils ne quitteront jamais la tête du match et à la mi-temps ils l’emportent par six (40-34).

Les hommes de Trillo ont gardé le rythme et la concentration pour le reste du match et malgré les stratégies des Allemands, avec la révision de la hauteur de la chaise incluse “nous pouvions déjà l’imaginer”, a déclaré Oscar Trillo par la suite. Au final un triomphe après un match spectaculaire et des demi-finales où L’Espagne rencontrera les États-Unis, une équipe qui est venue à moins qu’elle ne soit battable aujourd’hui et contre laquelle l’Espagne “avec un peu plus de patience” cherchera la finale.