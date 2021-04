Un bar de l’Ohio annonce qu’il ne diffusera pas les matchs de la NBA “ tant que LeBron James n’aura pas été expulsé ” de la ligue ⋆ .

Mercredi, nous avons signalé que la superstar de la NBA, LeBron James, avait tweeté puis supprimé un tweet ciblant un policier de Columbus qui aurait été censé avoir tiré et tué une jeune fille de 16 ans qui semblait sur le point de poignarder une autre adolescente.

Le retour de bâton a été rapide pour LeBron, même l’ancien président Donald Trump le réprimandant dans un communiqué, ainsi que l’ancienne superstar de la NFL OJ Simpson, qui a été une fois accusée de meurtre.

Un bar de Cincinnati, dans l’Ohio, a fait la une des journaux pour un message Facebook du propriétaire où il a annoncé qu’il ne diffuserait plus les matchs de la NBA “jusqu’à ce que LeBron James ait été expulsé” de la ligue.

Selon le Cincinnati Enquirer, le propriétaire pense que James devrait s’en tenir au sport et a déclaré: «Ils ont juste besoin de jouer au jeu et c’est tout. Leur opinion n’a pas vraiment d’importance. Ils utilisent leur position pour faire valoir leurs opinions, et ce n’est tout simplement pas correct. »

La publication Facebook a fait face à un barrage de haine, ainsi qu’à un soutien, mais jusqu’à présent, elle n’a pas été supprimée. Le propriétaire a également partagé d’autres articles confirmant son opinion, dont un de Candace Owens.

Même «King» James lui-même a pesé plus tôt en ignorant la situation dans un tweet où il a dit: «Aww Damn! J’allais là-bas pour regarder notre match de ce soir et prendre un verre! Welp. “

Aww putain! J’allais là-bas pour regarder notre match de ce soir et prendre un verre! Welp. 🥴 https://t.co/RRfRksjckM – LeBron James (@KingJames) 24 avril 2021

Le sénateur Ted Cruz a déclaré: «La gauche poursuit, attaque et diabolise constamment les policiers avant que les faits ne soient connus, souvent avant qu’il n’y ait aucune preuve de ce qui s’est passé, mais leur réaction immédiate, chaque fois qu’il y a un incident, est que les policiers sont dans le faux.

«À tous égards, c’était une situation instable. La femme qui a été tuée brandissait un couteau, était violente, semblait menacer la vie d’autrui.

«Les faits doivent être déterminés, mais la gauche ne se soucie pas des faits, elle se soucie de diaboliser et d’attaquer les forces de l’ordre et je pense que c’est faux», a-t-il déclaré.

Don Lemon de CNN a déclaré: «Même dans notre angoisse, nous ne pouvons pas abandonner la responsabilité que nous avons d’être juste.

