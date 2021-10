Un bar hôte sur le thème nazi ouvre ses portes à Osaka avec du personnel en uniforme

*soupir* Capture d’écran : Injuste/Hôte x Hôte

Dans les clubs d’accueil, les hommes servent leurs boissons aux clients, allument leurs cigarettes et discutent avec eux. Dans un nouvel établissement à Osaka, ils s’habillent également en nazis. C’est assez foutu.

Le nom du bar est injuste et son slogan est « La vie est un pari ». Reddit a repéré un camion traversant Osaka arborant le nom du club et … une croix gammée, et je suppose qu’il traversait le quartier des divertissements de Minami où se trouve Unfair.

La liste d’Unfair a été publiée sur les sites hôtes Star Guys et Host x Host, et comprenait des photos des hôtes en tenues nazies complètes et une vidéo. Une annonce disait: « Enivrez-vous avec ce nouveau club d’hôte de style! »

Comme le souligne l’utilisateur de Twitter Miki Dezaki, le club a également téléchargé des photos de l’intérieur du bâtiment. Les murs étaient recouverts d’une grande croix gammée et le club avait même des étiquettes à croix gammée apposées sur les bouteilles de champagne.

Naturellement, les gens ont souligné, hé, c’est stupide et honteux. Les informations sur le club ont été supprimées des sites hôtes, la page Host x Host nécessitant même maintenant un mot de passe pour y accéder. Kotaku a téléphoné au bar, mais il n’y a pas eu de réponse.

Toutes les quelques années, une merde comme ça arrive. En 2016, par exemple, des membres du groupe pop Keyakizaka46 se sont vêtus d’uniformes de style nazi pour Halloween. Six ans auparavant, la marque de cosmétiques Ponds présentait une actrice déguisée en nazi dans une grande campagne publicitaire à travers le Japon. L’annonce a ensuite été retirée. C’était surprenant de voir que même une grande marque internationale au Japon peut laisser passer des trucs comme ça.

Outre l’ignorance, l’ambivalence envers l’iconographie nazie pourrait également être due à la croix gammée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ou manji comme on l’appelle en japonais. Il est traditionnellement utilisé au Japon sur les cartes pour désigner les temples bouddhistes, et a une longue et profonde histoire qui n’a absolument rien à voir avec les nazis. Bien sûr, ce n’est absolument pas le cas lorsque des croix gammées sont sur des uniformes nazis, dans un club à thème nazi.