Un Barça à court de moyens, contraint de se renforcer d’urgence

12/06/2021 à 20:50 CET

Le Barça a remporté une victoire très prestigieuse sur le court d’Anadolu Efes, brisant une mauvaise dynamique face au champion d’Europe – non sans polémique qu’il continue de supporter depuis Istanbul – mais la réalité que vit l’équipe s’est imposée seulement 48 heures plus tard.

Peu de temps pour récupérer et avec un long voyage entre les deux, l’équipe du Barça a dû faire un autre grand effort contre Bitci Baskonia, et « ils ne sont pas arrivés à temps & rdquor; comme l’a dit Jasikevicius après le match, très contrarié par la performance de ses joueurs lors de la nette défaite aux Palau.

Les Catalans ont fait preuve d’un manque d’intensité alarmant face à une équipe bien plus énergique et désireux de gagner le match, et il n’y a jamais eu de réponse sur le terrain, malgré les tentatives de l’entraîneur de frapper la clé dans les relais. Le passage par Istanbul a épuisé l’équipe mentalement et physiquement et Baskonia en a profité.

Forte demande et peu de joueurs

Et c’est que la réalité l’emporte. Au rythme actuel de ce Barça, tentez de rivaliser au plus haut niveau et fiabilité dans deux compétitions aussi exigeants que l’Euroligue et la Ligue Endesa avec trois joueurs importants en congé pour cause de blessure, c’est un défi impossible.

Et aussi, le calendrier du Barça n’aide pas dans les semaines à venir où les matchs s’accumulent et certains « gros » comme vendredi prochain, avec la visite du Real Madrid, dans le duel où le leader de l’Euroligue sortira seul.

L’écart qu’Alex Abrines, Cory Higgins et le dernier à tomber, Nick Calathes, ont temporairement laissé, Saras a tenté de combler avec d’autres joueurs. Il a connu un certain succès avec Laprovittola et Jokubaitis, qui ont clairement monté en puissance, mais la position du « deux » a été très touchée.

Exum, sur scène

Kuric est trop seul dans sa position et l’équipe a besoin d’un joueur pour essayer de prendre le dessus, avec la possibilité de défendre et de marquer si nécessaire, lorsque l’équipe en a besoin, également en tant qu’attaquant. Sans remplaçant clair, le Barça n’a pas eu d’autre choix que de regarder le marché et après des doutes initiaux, d’agir rapidement.

L’option choisie est l’Australien Dante Exum, qui arrive ce mardi à midi pour passer un examen médical et s’il le réussit, signer un contrat d’intérim pour rejoindre l’équipe immédiatement. Il n’a pas de rythme compétitif, le seul « mais » depuis le début, mais ce sera un renfort de plus et avec une certaine expérience pour alléger les pertes.

Saras décidera mercredi, s’il signe ce mardi, s’il peut déjà faire partie de l’équipe pour le match du Real Madrid, en Euroligue, aux Palau, ce vendredi prochain et où se décide la direction de la compétition.

Le Barça, qui a déjà réduit les effectifs pour se débarrasser des gros contrats, maintenant il faut chercher son portefeuille, même à bon prix, pour essayer de ne pas perdre la corde avec les meilleurs, surtout en Europe, avant que les joueurs blessés qui doivent conduire ce Barça à se battre clairement pour toutes les compétitions soient réintégrés.