Un Barça à deux visages laisse échapper sa quatrième Ligue des champions

03/05/2021 à 21:55 CEST

Dans un match où il a brillé en première mi-temps et fait trop d’erreurs en seconde, Le FC Barcelone a perdu la finale de la Ligue des champions lundi après avoir perdu 3-4 contre le Sporting qu’il a eu à sa merci jusqu’à 2-0 avec quatre clubs inclus.

FCB

SPO

FC BARCELONE, 3

(2 + 1): Dídac Plana (p.), Aicardo, Marcenio (1), Ferrao (1) -partant cinq-, André Coelho, Daniel, Adolfo, Esquerdinha, Ximbinha (1) et Joselito.

CLUBE SPORTIF DE PORTUGAL, 4

(0 + 4): Guitta (p.), Erick, Joao Matos (1), Alex Merlim, Pauleta -five partant-, Taynan, Zicky, Cavinato, Pany Valera (1), Tomás Paço, Vinicius Rocha et Pauleta.

ARBITRES

Nikola Jelic (Croatie) et Borislav Kolev (Bulgarie). Ils ont montré un carton jaune à Esquerdinha (11:56), Dyego (22:15) et Dídac (29:52), du FC Barcelone; et Taynan (5:48), Vinicius Rocha (29:52) et Pauleta (37:05), du Sporting.

BUTS

1-0, Marcenio (0:51); 2-0, Ximbinha (17:24); 2-1, Zicky (25:58); 2-2, Erick (27:19); 2-3, Joao Matos (30:16); 2-4, Pany Varela (36:36); 3-4, Ferrao (37:05).

INCIDENTS

Finale de la Ligue des champions de futsal masculin qui s’est déroulée à huis clos au Kresimir Cosic Hall (Zadar, Croatie).

Le duel entre les deux derniers champions d’Europe a été très égal sur le papier après les victoires du Barça en terres croates contre Dobovec (2-0) et Kairat (3-2) et les victoires des ‘Leoes’ contre KPRF (3-2) et Movistar Inter (2-5) au même titre s’est produit en «demi-finale» il y a deux ans à Almaty.

Si la première partie de Barcelone face à sa traditionnelle «bête noire» kazakhe en demi-finale a été excellente, ce lundi en finale face au Sporting a été de décoller son chapeau. Sans doute, le meilleur de l’équipe dans une étape Andreu Plaza avec de plus en plus de titres dans le sac.

Le Barça a infligé le premier coup de poignard en finale à 51 secondes, avec un vol au milieu du terrain par le Brésilien Marcenio, qui s’est levé avec puissance et a surpris Guitta avec un tir puissant et concentré pour montrer une fois de plus qu’il grandit dans les grands événements (son Final to Eight a été un feu d’artifice).

Marcenio a ouvert le score à 51 secondes

| UEFA

Malgré un tir d’Alex Merlim auquel Dídac a bien répondu, le match n’a eu que des couleurs bleues et écarlates. Guitta a évité le but d’Adolfo à la minute 4 et immédiatement après à la fois un notable Esquerdinha et un André Coelho colossal dans le rejet. Le Portugais était très motivé par son long passé Benfica et garde la bouche fermée (y compris celui qui signe la chronique).

Le sport s’est tenu avec quatre fautes en sept minutes et Nuno Dias a arrêté le match, mais les tableaux n’ont pas changé. Ferrao a exigé Guitta à la 10e minute, puis a demandé une pénalité dans une action désordonnée à l’intérieur de la zone par un retrait de son «ombre», Erick.

Grandi, Esquerdinha a de nouveau percuté le poteau de la tête à 12 ‘et Ferrao, lui aussi de la tête, a effleuré le poteau en 15’. Les Portugais ont tenté de faire avancer la ligne de pression et la cinquième faute du Barça est arrivée … mais un contre que conduit Daniel de cine a été profité par Ximbinha pour signer le 2-0 à la 18e.

Ximbinha a marqué le 2-0 avec maîtrise de la passe de Daniel

| LONG PACO (FCB)

Dans cette situation, le début de la seconde mi-temps a été déterminant pour voir si la dynamique était maintenue ou si le Sporting avait réussi à changer de rythme. Au fait, qu’avec les deux équipes sur la piste le coup d’envoi a été retardé de plus de cinq minutes en raison d’un problème de tableau de bord. Oh, UEFA, que le futsal est peu respectueux! Quelle honte!

Guitta a menacé de quitter «cinq» et la pression des Portugais étouffait parfois, même si le protagoniste était Dyego. Celui de Palmitos a déjoué Erick à la 22e minute pour affronter Guitta dans un deux contre un, mais les arbitres ont sifflé une faute pour un coude précédent et l’ont bien fait. Oui Adolfo a frappé le poteau à la 24e minute après que le but portugais ait touché le ballon.

Cependant et malgré les quatre tirs au bois du Barça, un rejet a permis à Tomàs Paço de contrôler le ballon et combiner pour que Zicky établisse 2-1 à 26 ‘, à l’aise au deuxième poteau avec Dídac battu. Injuste, mais un nouveau jeu commençait et le jeune Zicky l’avait révolutionné à seulement 19 ans.

Sportif à égalité avec deux buts consécutifs

| UEFA

Le Barça a été touché par le “ coup ” et seulement 81 secondes plus tard, il était 2-2 dans une action de stratégie lancée par Pany Valera dans laquelle Erick a devancé tous les Catalans pour marquer de la tête. Impardonnable de la performance de l’équipe. Et attention, rien n’était sifflé nulle part.

Andreu Plaza a demandé l’heure à 10h26 de la fin pour demander plus d’intensité à son équipe après une intervention sensationnelle de Dídac photographiée par Tomás Paço. Et dans un autre ballon arrêté, le tir de Taynan a glissé entre Marcenio et Dídac, est allé au poteau et Joao Matos a tourné la finale à volonté avec 3-2 à 9:44 à faire.

Le Sporting est revenu de la finale en seconde période

| UEFA

Très “touché”, le Barça a tenté de réagir, mais rien n’a changé jusqu’à ce que Daniel reçoive le maillot du gardien en l’absence de 3:58. Et de la pire des manières, depuis une perte de Ferrao a été punie par Pany Varela avec 2-4 À bout portant après avoir tiré sur Erick au but vide.

Le blaugrana n’a pas abandonné et presque immédiatement Ferrao a coupé les distances avec 3-4. Il a même eu quelques occasions de forcer une extension qui n’est pas venue et a laissé les quatrièmes champions du Barça dans les limbes … et ce qui est arrivé était la deuxième verdiblanca.