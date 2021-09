Un Barça à deux visages souffre pour vaincre l’UCAM Murcia

19/09/2021 à 14:54 CEST

Le Barça a débuté avec une victoire contre l’UCAM Murcia en Endesa League (85-78) bien qu’il ait transpiré jusqu’à la dernière seconde après avoir contrôlé le jeu au début de la deuxième mi-temps (45-28) pour céder à Murcie dans un mauvais troisième quart (16-30) et souffrir dans le heads-up final avec l’équipe de Sito Alonso.

FCB

UCAM

Barça, 85

(26 + 16 + 16 + 27) : Calathes (9), Higgins (18), Hayes (4), Mirotic (18), Oriola (7) -cinq départs-, Martínez (0), Laprovittola (0), Smits (10), Davies (17), Jokubaitis (2), Badji (0),

UCAM Murcie, 78

(14 + 14 + 30 + 20): Taylor (18), McFadden (14), Rojas (3), Web III (11) et Cate (0) -cinq de départ-, Davis (5), Bellas (9), Czerapovic (0), Lima (15), Radovic (XX), Malmanis (0), Radovic (3), Vasileiadis (0).

Arbitres :

Daniel Hierrezuelo, Francisco Araña, Fabio Fernández. Eliminé pour fautes, Sadiel Rojas (40′).

Incidents :

Match de Endesa League, correspondant à la première journée du championnat de la ligue, au Palau Blaugrana, devant quelque 3 000 spectateurs.

Ceux de Jasikevicius, Malgré cette “déconnexion” au troisième quart, il a tiré ses leaders comme Higgins (18), Mirotic (18) et un grand Davies dans les minutes clés (17) gagner la première victoire, la chose la plus importante dans cette botte jarretière

Le Barça est sorti avec beaucoup d’énergie et désireux de tourner la page des finales perdues de la pré-saison. Et avec les tribunes des Palaos offrant une belle image, avec ces 3000 spectateurs, les azulgranas en ressortent toniques.

Kuric, descends à la dernière minute

Si Kuric, qui est tombé à la dernière minute à cause d’une surcharge, Jasikevicius a mis l’équipe la plus offensive, et Oriola de ‘cinq’. Et le Barça a commencé avec beaucoup de verve, très bon en défense et marquant couramment avec un Mirotic désireux de plaire dès le premier jour.

Et cette bonne attitude de départ conduit le Barça à contrôler complètement le jeu. Un triple de Mirotic a donné 10 points de location aux Blaugrana (17-7), qui a prolongé à 15 un deuxième triplé par Oriola (22-7) et le maximum est venu avec le troisième triple, dans ce cas de Davies (26-10) Un triple sur la corne de Davis a réduit les revenus de Murcie, beaucoup moins en jeu et avec des pertes, ce qui ne rendait pas justice à la différence entre les deux équipes (26-14).

Avec la fête sur la bonne voie, Saras a décidé de déplacer le banc, bien que ce soit Murcie qui ait mieux commencé avec des actions de Lima qui ont conduit les visiteurs à un 0-8. (26-18), ce qui a forcé Saras à appeler la sienne au chapitre. Badji est entré pour Davis et Lima en a profité pour réaliser des paniers intérieurs, tandis que le jeu Le Barça était un peu désordonné, permettant à l’UCAM Murcia de reprendre son souffle et de se rapprocher (34-26).

Les gros titres, en bonne voie

Jasikevicius récupérait ses titres, de retour sur la piste, et l’équipe a retrouvé le rythme et le succès avec un Higgins (12) et un Mirotic (9) efficaces. et un bon Nigel-Hayes qui a apporté de l’intensité et du rebond, remarquable lors de ses débuts en championnat avec le Barça. Grâce à ce réajustement, Le Barça a récupéré des revenus et atteint la pause avec 14 points de revenus (42-28) et une bonne mise en scène en somme.

Un premier triplé de Calathes a donné le maximum au Barça (dès le match 45-28) et il semblait que le Barça mettait définitivement le direct. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Murcie a augmenté son intensité défensive et le Barça s’est complètement arrêté.

Ceux de Sito Alonso ont grandi à la même vitesse que le Barça a diminué, avec de nombreuses erreurs de tir et en défendant mal le ‘pick and roll’, permettant à Murcie réduisait les différences avec Lima, Webb et Taylor comme protagonistes.

Murcie entre dans le jeu

Un 6-23 partiel a mis Murcie dans le duel, qui s’est imposé. Une course de 16-30 au troisième quart-temps pour les visiteurs ils ont laissé le match à égalité à 10 minutes de la fin (58-58).

Avec les Palaos encourageant l’équipe, le Barça a vécu les minutes les plus compliquées. UCAM Murcia a atteint un maximum (58-61) et Saras, voyant que le jeu devenait incontrôlable, récupéra leurs titres.

Les dernières minutes ont été un combat en plein champ, avec une intensité défensive et une tension sur le terrain à chaque faute commise., certains à la limite de celui prévu. Et dans ces paramètres, Le Barça a mieux bougé, Higgins et Davies prenant la barre pour passer de 7 (75-68) à 3h20 de la fin.

Murcie a continué à appuyer, mais les nombreuses fautes sur coup franc (11) et un colosse Davies sous la zone et marquant des lancers francs (17) ont fini par condamner le duel, avec un Le Barça qui doit travailler sur ces “déconnexions” mentales et de jeu qui lui ont presque coûté la victoire.