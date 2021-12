Un Barça au caractère gagnant

23/12/2021 à 19:18 CET

Le Barça a montré dans l’incroyable victoire contre UNICS Kazan qu’il a un caractère naturel de vainqueur et qu’il peut aller très loin cette saison à la recherche de titres complets, notamment en Euroligue, le titre le plus convoité.

Une équipe forgée avec le caractère exigeant de son entraîneur, Saras Jasikevicius, qui a même été surpris par la capacité de réaction de son équipe quand même pas lui-même semblait voir un retour possible, malgré la poussée des Palaos.

Mais l’équipe, qui a touché le fond, perdant de 20 points (57-77) a rendu le « miracle » possible en grande partie grâce au leadership de sa grande star, Nikola Mirotic (28 points), au succès du « tueur Kyle Kuric (24 ans) et au dynamisme du jeune Rokas Jokubaitis (15 ans).

Canaan active les Palau

Un match perdu à six minutes de la fin, mais qui a stimulé les Catalans le silence qu’il a demandé au Palau Isaiah Canaan, qui a fini par être la fusée de l’équipe pour faire tourner la rencontre.

Kuric a été applaudi et félicité par ses coéquipiers pour son leadership en prolongation

Après ce -20, la suite est déjà un moment pour l’histoire de l’épopée Blaugrana en un Palau qui est redevenu décisif pour éclipser un UNICS, incapable de surmonter à la pression de l’enceinte Blaugrana et à l’arreón de l’équipe Jasikevicius.

Et c’est que ce Barça, qui a beaucoup de qualité, a réussi à surmonter les blessures de joueurs aussi importants que Alex Abrines, Cory Higgins, Nick Calathes et récemment Sergi Martínez.

Un bond mental en avant

Face à cette situation désespérée, l’équipe a répondu en faisant un saut mental important et avec une mentalité de gagnant surmontant toutes les situations défavorables, tournant des matches comme celui de l’équipe russe pour ajouter la neuvième victoire consécutive et un record historique de 15-2, égalant le meilleur premier tour de l’Euroligue.

Et où l’équipe a montré une mentalité de gagnant C’est au moment où se décident les jeux et surtout les extensions. Jusqu’à quatre Barça ont disputé ces 17 premiers matches de la compétition européenne et ils les ont tous remportés.

Quatre prolongations gagnantes

Les deux premiers sont arrivés consécutivement les troisième et quatrième jours, avec des victoires contre l’Olympiacos aux Palau (79-78) et lors de la visite à Monaco (81-85).

Même si le premier grand coup d’effet a été donné sur la piste du champion, Anadolu Efes, où l’équipe est déjà arrivée avec toutes les pertes importantes et a su affronter un environnement hostile et un match effréné pour remporter la victoire 93-95. C’était un moment spécial, peut-être clé de la mentalité de ce Barça, qui a réussi à battre le champion malgré tant d’absence.

La confirmation de ce personnage gagnant l’a poussé à l’extrême contre UNICS Kazan, où un match perdu a fini par devenir une victoire en prolongation et la confirmation que ce Barça est déjà prêt à tout.