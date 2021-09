Un Barça efficace ne donne pas d’option à Gran Canaria

in

22/09/2021 à 23:20 CEST

Le Barça a inscrit sa première victoire à l’extérieur en Endesa League après avoir réalisé un bon match contre Gran Canaria (64-82) et qui a permis à Jasikevicius de récupérer à Kyle Kuric et de donner les premières minutes à Sertac Sanli.

G.CANARIA

FCB

G. Canaria, 64 ans

(17 + 9 + 18 + 20): Brussino (6), López (2), Ennis (13), Diop (0), Pustovyi (11) -cinq de départ-, Kramer (7), Salvo (8), Slaughter (10), K. Diop (3), Shurna (0), Serrano (0), Stevic (4)

Barça, 82

(23 + 18 + 21 + 20): Calathes (8), Higgins (13), Hayes (7), Mirotic (14), Oriola (2) -cinq de départ-, Davies (8), Sergi Martínez (3), Sanli (4), Smits (0), Laprovittola (7), Kuric (13), Jokubaitis (3).

Arbitres :

Miguel Pérez Pérez, Vincete Bultó et David Sánchez. Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant à la deuxième journée de la Ligue Endesa, disputé à la Gran Canaria Arena, devant 2.800 spectateurs.

Contrairement aux rencontres précédentes, ceux de Jasikevicius ont joué intensément et concentré les 40 minutes et n’ont pas laissé l’équipe de Fisac ​​entrer dans le duel, très inférieur. Soulignez le grand match de Mirotic, qui s’est terminé avec un PIR de 34, avec 12 points, 16 rebonds et quatre passes décisives.

Le Barça a joué une première mi-temps très solide, avec de grands pourcentages de réussite dans le tir que Gran Canaria n’a jamais pu égaler, concentré sur la défense et particulièrement bien dans le tir. Hayes et surtout Higgins ont ouvert le duel avec deux triplés consécutifs et l’efficacité s’est poursuivie dans les minutes suivantes avec Higgins trouvant la jante avec des coups confortables, le résultat d’un bon mouvement de balle.

Un Mirotic motivé

Mirotic a également rejoint le parti -21 évaluation à la mi-temps- et le Barça a atteint un maximum de 16 points (7-23) de manière relativement facile. Avant la nette domination des Blaugrana, Porfirio Fisac ​​​​a fait bouger l’équipe et cela a payé. L’entrée de Slaughter et Kramer a donné un autre rythme à l’équipe canarienne qui a mieux défendu. UNE 10-0 partiel les a mis dans le match malgré la nette domination du Barça (17-23).

Saras a donné l’entrée à Laprovittola et Kyle Kuric, qui ont joué leurs premières minutes en championnat après avoir raté le match contre UCAM Murcia. Et de ses mains sont sortis deux triples consécutifs qui Ils ont permis au Barça de garder le contrôle (20-31) face à une Gran Canaria qui n’a pas vu d’arceau.

Ennis a réussi à réduire le loyer à 10 après un triplé (23-33), mais un efficace Hayers a maintenu le contrôle du jeu pour le Barça à la mi-temps (26-41) après une course de 9-18 et avec la bonne nouvelle des débuts officiels du Turc Sertac Sanli.

Un Barça sans concessions

A la reprise, Le Barça est sorti concentré pour que les locaux ne rentrent pas dans le match. Stevic a donné de l’air à l’équipe Fisac ​​​​et Il a mené une course de 9-2, bien que cette fois l’équipe de Saras ait tenu bon.

Un triplé de Calathes, deux actions d’un Mirotic impérial et un triplé de Davies ont donné au Barça 18 points de revenu (35-53) qu’un Kuric effectif a porté à 20 après un autre triple (38-58). Le match était entièrement affronté avec 10 minutes à jouer (44-62). Il fallait juste éviter toute déconnexion comme celles subies lors des jeux précédents.

Et il n’y en avait pas. Saras n’a pas voulu de surprises et a confié le duel à ses titulaires et Gran Canaria a vu impuissant que le Barça a contrôlé jusqu’au bout, pour ajouter une victoire convaincante où toute l’équipe a marqué à un niveau élevé (64-82).