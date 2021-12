Un Barça euphorique et sur-attendu en visite à Tenerife

11/12/2021 à 19:27 CET

Dans un nuage de joie après la prestation offensive de la classique européenne de vendredi contre le Real Madrid (93-80) avec un Nikola Mirotic exceptionnel, Le Barça revient en Ligue Endesa ce dimanche avec une visite compliquée du court Lenovo Tenerife à 18h30. (Allons-y) avec la leçon apprise du dernier jour.

Et c’est que la semaine dernière les Catalans ont également remporté une magnifique victoire en prolongation sur la piste du champion et bourreau Blaugrana en finale Anadolu Efes pour tomber deux jours plus tard sans palliatif. deux jours plus tard aux Palau contre le meilleur Baskonia ces derniers mois (78-91).

« Nous avons perdu le match dans l’avion de retour à Barcelone », s’est plaint amèrement Sarunas Jasikevicius. après avoir cédé à ceux de Neven Spahija. En tout cas, il ne l’a pas fait avec autant d’insistance qu’en d’autres occasions compte tenu de la fatigue de ses joueurs.

Les Palaos se sont rendus à leur équipe vendredi

| VALENT ENRICHIR

Eh bien, ce dimanche vient un autre test décisif dans une semaine avec de nombreuses similitudes avec le précédent avec l’aggravation qui l’équipe de Tenerife dirigée par Txus Vidorreta il est l’un des meilleurs de la Ligue Endesa et occupe la troisième place avec seulement quatre défaites, bien que la dernière ait été subie au dernier tour en prolongation contre BAXI Manresa (95-93).

Comme ces dernières saisons, les grandes références de Lenovo Tenerife sont le centre géorgien récemment récupéré Giorgi Shermadini et ses deux chefs, le très vétéran ex-azulgrana Marcelinho Huertas et l’Uruguayen Bruno Fitipaldo, l’une des grandes sensations de la Ligue Endesa jusqu’à présent.

« Barcelone traverse un bon moment de jeu et, malgré les pertes, certains ont trouvé une forme de jeu très solide, avec une très grande équipe et avec un Mirotic qui vendredi était stratosphérique, assumant des gallons avec les joueurs qui manipulent moins le ballon en ce moment « , a déclaré Vidorreta dans le le précédent.

Sanli et Mirotic s’embrassent dans le classique

| .

Du côté de Barcelone, Sertaç Sanli Il a souligné que le Barça attend « un test très difficile et après un match comme le classique, ce n’est pas facile de se concentrer, mais il le faut. Nous devons leur montrer dès le début que nous sommes là pour la victoire. »

« Ils ont une grande équipe, mais J’espère que nous saurons imposer notre rythme et jouer notre basket », a ajouté le pivot. avant le crash de ce dimanche.

Le Turc, qui a joué son meilleur match en tant que joueur du Barça à Istanbul, a également souligné « l’ambiance extraordinaire » qui a été vécue lors de la victoire de vendredi en Euroligue contre le Real Madrid « dans le meilleur Palau que j’ai connu depuis mon arrivée ».