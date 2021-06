Un Barça insurmontable prend le pétrole de Son Moix

12/06/2021 à 22:43 CEST

Dans un exercice de survie, Le FC Barcelone a ajouté ce samedi le premier point des demi-finales avec une victoire 2-3 en prolongation dans une performance magistrale du but Dídac et comme Aicardo comme protagoniste final ainsi que contre l’Inter.

COPAIN

FCB

PALMA FUTSAL, 2

(0 + 2 + 0 + 0): Fabio (p.), Tomaz, Lolo, Diego Nunes, Higor -cinq titulaires-, Carlos Barrón (ps), Rafa López, Vilela, Raúl Campos (1), Claudino, Marlon et Hamza.

FC BARCELONE, 3

(1 + 1 + 0 + 1) : Dídac (p., 1), Aicardo (1), Matheus, Marcenio (1), Ferrao -cinq de départ-, Dyego, André Coelho, Bernat Povill, Ximbinha, Esquerdinha et Joselito.

ARBITRES

Martínez Flores et Navarro Liza (murcien). Ils ont montré un carton jaune aux locaux Marlon (14′), Carlos Barrón (28′), Vilela (35′), Hamza (35′); et les visiteurs Ferrao (23′) et Ximbinha (27′).

BUTS

0-1, Didac (12 ‘); 0-2, Marcenio (30′) ; 1-2, Raúl Campos (35′) ; 2-2, Vilela (36′) ; 2-3, Aicardo (44’).

INCIDENTS

Premier match des demi-finales des barrages pour le titre de champion de première division de futsal masculin, joué devant environ 1 000 spectateurs au Palau Municipal d’Esports de Son Moix (Palma de Majorque).

Dans un duel aussi tactique que prévu entre les deux équipes qui défendent le mieux En futsal espagnol, l’équipe du Barça a trouvé de l’huile dans l’une des actions qui a fait plus et mieux ces derniers temps.

Avec Dídac agissant comme un faux gardien de but dans le plus pur “style Higuita”, le Barça a déjà déstabilisé le système de l’Inter en demi-finale et ce samedi ils ont fait de même dans le seul but au premier acte, le travail du gardien barcelonais en 12′.

Sans les blessés Sergio Lozano et Miquel Feixas ni les sanctionnés Daniel et Adolfo, les Catalans ont pu récupérer Dyego pendant quelques minutes Contre un rival qui n’incluait pas l’ancien joueur de Barcelone Joao Batista ou Mati Rosa qui ne jouera pas pour le Barça malgré sa signature en 2020.

Ferrao a commencé fort avec un coup de pied à côté du poteau dans le 2′, bien que peu à peu Palma Futsal a pris le contrôle malgré le fait que cela n’a pas créé de danger excessif … jusqu’à ce que Dídac évite le 1-0 de l’ancien joueur de Barcelone Rafa López avec son visage et Tomaz a planté une tête dans la barre transversale à 9′.

Et quand les choses ont empiré, un Dídac a émergé qui avait déjà prévenu lors de certains raids. Le but a été interné, vu que personne n’est sorti comme c’est arrivé contre l’Inter et a tiré sur Fabio pour le faire 0-1 en 12‘.

Ferrao n’a pas trouvé de places à Son Moix

| FCB

L’ancien d’Industrias a déjoué un bon tir de Diego Nunes à la 15e minute et au bord de l’entracte a encore couru dans le bois de Tomaz, bien que le premier acte se termine par une excellente occasion d’un notable André Coelho. Le sentiment était que le Barça devrait faire un pas en avant malgré les pertes ou il ne conserverait pas son avantage.

À la reprise, le match était un monologue offensif local et Dídac avait déjà effectué 16 arrêts lorsque le Barça est sorti avec le ballon, a avancé la défense et a équilibré le match. avant le Brésilien Marcenio marquer 0-2 à 30′ derrière un mur avec son grand ami Ximbinha (quel gâchis de l’ex de Palma !).

Après deux autres belles interventions de Dídac, Antonio Vadillo a remis le maillot du gardien à Diego Nunes à sept minutes de la fin et dans l’une des premières actions Raúl Campos a finalement battu le gardien de Barcelone à la 34e minute.

Marcenio a marqué le 0-2 avec une passe de Ximbinha

| FCB

Et une erreur dans la structure du Barça Vilela a signé le 2-2 pour passer de Lolo à 36′. Comme Lolo est malin, qui a vu le couloir pendant qu’on préparait les changements ! Et le Brésilien a tiré dans un but vide après une défaite de Ferrao avec Dídac devant. Et c’est ainsi que l’extension a été atteinte.

Miguel Andrés (Andreu Plaza a été sanctionné) a surpris en plaçant le capitaine Dyego avec le maillot du gardien de but et la première partie de la prolongation s’est déroulée sans rien de remarquable, mais dans la seconde Aicardo a profité de cette supériorité pour signer le 2-3 final avec un missile à l’escouade. À la fin, Diego Nunes était à égalité, mais son tir est passé près du poteau.Énorme victoire pour le Barça le plus résistant !