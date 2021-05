Un Barça intense clôt la saison régulière avec une raclée

22/05/2021

Activé à 23h52 CEST

Le Barça a clôturé la saison régulière de la Ligue Endesa avec une victoire éclatante sur le terrain pour Lenovo Tenerife, troisième (72-96), décider du duel dans un excellent dernier quart-temps, auquel l’équipe de Txus Vidorreta n’a eu aucune réponse.

TNR

FCB

Lenovo Tenerife, 72

(17 + 13 + 26 + 16). Huertas (14), Salin (4), Doornekamp (3), Sulejmanovic (9), Shermadini (9) -initial-, Yusta (3), Fitipaldo (13), Jenkins (2), Rodríguez (-), Cavanaugh ( 5) et Guerre (10).

Barça, 96 ans

(20 + 17 + 28 + 31). Calathes (14), Higgins (12), Abrines (11), Mirotic (4), Davis (16) -initial-, Hanga (-), Bolmaro (8), Smits (3), Gasol (12), Oriola ( 2), Kuric (14) et Claver (-)

Arbitres:

Pérez García González, Araña et Sánchez Cutillas. Ils ont indiqué la technique à l’entraîneur de Barcelone, Jasikevicius (min.20), au banc Lenovo Tenerife (min.27), à l’entraîneur local, Txus Vidorreta (min.29) et Aaron Doornekamp (min.34). Ils ont éliminé Marcelinho Huertas pour faute (min 40).

Incidents:

Jour 38 de la Ligue Endesa, dans un match joué au Pavillon des Sports de Santiago Martín, sans spectateurs.

Les Le Barça a déjà l’esprit tourné vers Cologne, où il se rendra mardi, à la recherche de la troisième Euroligue de l’histoire du Barça et l’équipe semble prête à relever le défi.

Le Barça est sorti fort en défense avec son équipe de gala -Calathes, Higgins, Abrines, Mirotic et Davies-, en pensant au rendez-vous à Cologne, et contre un rival offensivement puissant comme Tenerife. Et ce départ fulgurant pour le Barça a capitalisé sur le tableau de bord (1-10) avec un Davies très motivé.

Déplacez le banc

Jasikevicius, à mi-chemin de la quatrième, a déjà commencé à déplacer le banc, dont l’équipe de Vidorreta a profité pour regagner du terrain, avec des actions de Salin et Doornkamp. Le duel, qui avait débuté avec une nette domination des Blaugranas, a été égalisé (9-12). Avec de bonnes pénétrations de Fitipaldo, Tenerife a gardé le pouls dans un premier quart-temps, ce qui Il a terminé même (17-20) malgré le contrôle du Barça.

Pau Gasol a ouvert la seconde avec un triple dans les meilleures minutes du Barça: une bonne défense qui lui a permis de courir (19-27). Dans cette dynamique, Marcelinho Huertas est apparu, qui a révolutionné la sienne, malgré ses cinq défaites pour revenir dans le jeu (27-30).

Bien qu’un triplé de Calathes (9 points en première mi-temps), qui a de nouveau pris les commandes de l’équipe aux côtés de Davies (10), a permis aux Catalans de contrôler le score à la mi-temps (30-37) malgré le manque de succès dans le triple des Catalans (2 sur 10) et des locaux (1 sur 6). La bonne défense faisait le travail.

Le Barça met le direct

Dans la reprise, Le Barça a réalisé le maximum avec un triple des Abrines (30-40), mais Tenerife a réagi rapidement avec une course de 10-1 qui revient pour équilibrer le jeu (40-41) avec une Fran Guerra active et une plus grande intensité défensive.

Calathes, qui en a profité pour marquer son deuxième triple, est revenu prendre le manche du Barça, qui s’est réveillé offensivement, rouvrir un écart de neuf points à la fin de la troisième période (56-65) avec Tenerife faisant le caoutchouc sur l’électronique.

Comme il l’a fait lors des derniers matchs, le Barça a pris le duel par KO au rival. le Le deuxième triple de Pau (12 points) a ouvert le dernier quart-temps, et le Barça a déjà mis le direct. Hanga a imposé un rythme très élevé que Tenerife ne pouvait plus suivre, et la différence est passée à 18 points, avec Kuric (14) et Higgins (61-79) atteignant le maximum final (72-96).

À présent, tous les cinq sens pour le Final Four vendredi prochain.