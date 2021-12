Un Barça lancé entame une double journée d’Euroligue à Belgrade

13/12/2021 à 21:22 CET

Si pour les trois autres sections professionnelles le mois de décembre n’est pas trop excitant au niveau compétitif, le basket-ball est impliqué dans un mois particulièrement intense et dur.

Après avoir battu Madrid avec autorité vendredi dernier en Euroligue (93-80) et dimanche sur le court Lenovo Tenerife (60-75), Le Barça démarre ce mardi à 19h00 à Belgrade une nouvelle semaine d’aúpa Cela se poursuivra jeudi dans le PAO et se terminera dimanche contre Manresa.

Le « facteur kalinique »

Alors que les événements se déroulaient l’été dernier, Nikola Kalinic semblait prédestiné à jouer pour le Barça. Après avoir rejeté l’offre de renouveler un Valencia Basket qui incorporait Víctor Claver, l’attaquant serbe était très intéressé par Jasikevicius pour combler cette lacune.

Cependant, celui de Subotica, 30 ans et 2,03 mètres, a finalement choisi d’écouter davantage le ‘portefeuille’ qu’au projet de revenir à une étoile rouge dans laquelle il a déjà joué lors de l’année académique 2014-15, remportant la Ligue serbe et la Ligue adriatique.

Kalinic, mi-novembre contre Baskonia

Par conséquent, l’« extanja » Kalinique ce sera l’un des grands dangers de l’équipe des Balkans pour sa double menace sur le périmètre et en jouant le poteau. De plus, il vient d’avoir marqué 25 points au dernier tour contre l’Olympiacos.

Bonne chance

Actuellement douzième de l’Euroligue Avec six victoires (une seule dans la zone des barrages), le Red Star a remporté ses deux derniers matchs contre des adversaires huppés (58-69 à Saint-Pétersbourg et 81-75 contre l’Olympiacos).

En plus de Kalinic, chez Dejan Radoncic aussi Le meneur américain Nate Walters se démarque (Saras dirigés contre Zalgiris), son compatriote et attaquant Austin Hollins (il a affronté le Barça il y a quelques mois en quarts de finale avec le Zenit) et l’ex-centre madridista Ognjen Kuzmic, qui lui a miraculeusement sauvé la vie dans un très grave accident de voiture en 2019.

Kuric, dans la dernière Euroligue contre l’équipe serbe

| VALENT ENRICHIR

Pour le septième

Avec sa victoire dans la classique par une nuit magique de Nikola Mirotic, le Barca égalé la séquence de six victoires consécutives qui a commencé la compétition et cela a été interrompu par deux défaites consécutives sur les courts de Maccabi et Olimpia Milano.

Sans les blessés Àlex Abrines, Cory Higgins et Nick Calathes qui sont attendus tout au long du mois de janvier mais déjà avec Dante Exum apportant des choses positives à l’équipe, l’intensité sera la clé contre un adversaire très physique qui imprime un rythme très exigeant aux matchs et n’hésite pas à l’utiliser durement.