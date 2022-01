Un Barça libéré visite le fort de Valdepeñas

01/03/2022 à 20h30 CET

Arnau montserrat

El pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas acoge mañana a las 20.30h el partido entre los dos primeros clasificados de la Primera División de fútbol sala, en el que los locales del Viña Albali Valdepeñas aspiran a seguir invictos en casa en la visita del líder, le Barca.

L’équipe de Jesús Velasco domine le classement sous une forme pléthorique, enchaînant 18 matchs d’affilée sans perdre et avec une marge de six points sur son rival aujourd’hui. Ceux de Ciudad Real sont deuxièmes et comptent un match de moins. Ils veulent empêcher le Barça de porter un coup sur la table qui leur permet de faire un pas de géant lorsqu’il s’agit de s’assurer la première place de la ligue régulière.

« Sprint » avant la pause

Le Barça veillera à terminer le premier tour de la ligue en tête du classement s’il parvient à battre Valdepeñas. Ce sera le dernier match avant la pause de l’équipe nationale pour le litige de l’Eurocup et de l’America’s Cup. Aucun match de championnat ne sera rejoué avant le 12 février, date à laquelle le Barça affrontera Carthagène.

Ce ne sera pas une tâche facile de gagner à Virgen de la Cabeza. Valdepeñas ajoute six victoires sur six possibles et leurs seuls revers ont été à domicile contre l’Inter Movistar et Osasuna Magna sous la forme d’une défaite et d’un match nul sur le terrain de Santa Coloma. Ils veulent conserver leur statut d’invaincu. La seule défaite du Barça jusqu’à présent en championnat s’est produite précisément à domicile. C’était le jour d’ouverture contre Palma Futsal. Depuis, 11 victoires et un nul. Un chemin qui fait peur à tout le monde.