Un Barça meurtrier fait un « sept » à Ribera Navarra

29/12/2021 à 22:06 CET

Le Barça a encore renforcé son leadership ce mercredi avec une nette victoire 7-0 contre Aspil Jumpers Ribera Navarra C’est passé du plus au moins avec une super ambiance et près de 3000 spectateurs au Palau Blaugrana.

PUB

NERVURE

BARÇA, 7

(4 + 3) : Miquel Feixas (p.), Marcenio (1), Matheus, Sergio Lozano, Pito (1) -cinq départ-, André Coelho (1), Dyego (1), Adolfo (2), Ferrao ( 1) et Albert Ortas

PULLS ASPIL RIBERA NAVARRA, 0

Adrián Pereira (p.), David, Uge, Anás, Terry -cinq initiales-, Marcao (ps), Gabriel Vasques, Joao Miguel, Nacho Gómez, Pintinho, Carlos Bartolomé et Kadinho.

BUTS

1-0, Pito (3:47); 2-0, Marcenio (11:37); 3-0, André Coelho (16:01) ; 4-0, Adolfo (17:18); 5-0, Adolfo (26:29); 6-0, Dyego (34:36); 7-0, Ferrao (38:12).

ARBITRES

Juan Cerdá et Martínez García (Îles Baléares). Ils ont donné un carton jaune aux visiteurs Gabriel Vasques (23:06) et Nacho Gómez (33:13).

INCIDENTS

Match correspondant au 13e tour de la première division masculine de futsal, disputé devant 2 768 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Après avoir terminé leurs 17 derniers matchs officiels avec 16 victoires et un match nul, la boite azulgrana a défié l’une des équipes qui joue le mieux de toute la ligue avec un vrai génie sur le banc, l’emblématique José Lucas Mena ‘Pato’.

Oui les gens de Tudela ont montré leur bravoure dès la première minute en pleine bagarre pour une coupe qui semblait chimérique avant le début du tournoi avec deux excellentes arrivées. Anás a été expulsé dans le 2′ et immédiatement après, David a forcé un certain Miquel Feixas à s’étirer.

Cependant, le futsal est un sport de buts et Pito a mis son pied pour marquer dans la bouche du but pour 1-0 dans le 4′ à une passe de Matheus et marquant son troisième but lors des deux derniers matchs après son ‘doublé’ contre Levante.

Ribera Navarra a réagi et un tir du gardien Adrián Pereira a failli provoquer un but contre son camp d’André Coelho. Ce gardien est dans les mémoires du Barça, puisqu’à seulement 18 ans, il a terminé un match à encadrer et a éliminé les Catalans avec Fútbol Emotion Saragosse en quarts de finale de la Coupe d’Espagne 2018.

Matheus traverse un moment très doux

| VALENT ENRICHIR

le brésilien Ferrao Il n’a pas profité de deux occasions nettes au milieu des allers-retours dans laquelle Miquel Feixas a également fait deux excellentes interventions. Pendant ce temps, Jesús Velasco a profité de l’occasion pour faire ses débuts dans l’équipe de jeunes Alberto Ortas avant les défaites de Carlos Ortiz, Esquerdinha et Bernat Povill.

Le fait est que ce Barça est mortel et un je siffle a haut niveau il est entré et a regardé de travers pour fournir une passe magique à Marcenio, qui a signé le 2-0 à 12 ‘. De là, une possible main de Kadinho à l’intérieur de la surface en 15’ et une autre plus que possible dans la dernière ligne droite du premier acte avec cinq fautes de visite que les arbitres n’ont pas voulu voir.

Un buteur Marcenio, entre deux rivaux

| VALENT ENRICHIR

Avant l’entracte, deux autres buts sont arrivés. André Coelho a marqué la passe 3-0 de Ferrao et Adolfo a marqué son 12e but en championnat (4-0) assisté d’un magnifique Pito. Les visiteurs avaient réalisé une première mi-temps remarquable, mais avec trop de concessions défensives.

L’ancien d’ElPozo et de l’Inter avait inscrit 5-0 à la 22e minute, mais n’a pas profité d’une belle prestation de Dyego dans la bouche du but. Pato l’a essayé à la 26e minute avec David comme gardien de but et Pintinho était sur le point de marquer… mais il a heurté Feixas.

Là, Adolfo a émergé pour montrer une fois de plus qu’il est le meilleur défenseur de la planète en infériorité pour marquer 5-0 et atteindre son coéquipier Ferrao et le Slovaque Drahovsky (Industrias Santa Coloma) avec 13 buts.

Un buteur Marcenio, entre deux rivaux

| VALENT ENRICHIR

Pato a continué à attaquer avec cinq et André Coelho a tiré la barre transversale de son but à la 28e minute, tandis que Carlos Bartolomé a raté ce qu’il ne fallait pas rater après un génie de Pito à la sortie par derrière. Un risque excessif, mais celui de Chapecó est un cadeau pour les spectateurs.

Après une autre bonne action de Feixas contre Terry, le Barça a porté son revenu à 6-0 avec un but au but de Dyego, qui a ainsi obtenu son prix pour un nouveau déchet physique. Et en 38′, Ferrao a fermé le score avec 7-0 après une pièce de Sergio Lozano qui lui permet de mener seul le ‘Pichichi’ avec 14 ‘cibles’.