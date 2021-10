Un Barça plein, pour la quatrième victoire consécutive en Ligue Endesa

in

02/10/2021 à 17h13 CEST

Pas le temps de souffler, mais avec confiance et moral au top Après des débuts spectaculaires en Euroligue, l’équipe s’est déjà rendue à Bilbao pour affronter ce dimanche la quatrième journée de la Ligue Endesa, contre Surne Bilbao Basket.

Jasikevicius a pris les mêmes hommes qui ont écrasé l’équipe allemande lors du premier match européen, et il espère que l’équipe maintiendra le niveau affiché dans ces semaines de compétition, où elle reste invaincue en Endesa League.

Et c’est que l’équipe de Barcelone a l’honneur d’être l’équipe qui valorise le plus par match après les trois premiers jours joués, avec une moyenne de 102 crédits d’évaluation.

Meilleur Mirotique

Et dans cette statistique d’équipe, se distingue la grande star du groupe, Nikola Mirotic, qui a commencé la saison comme un coup dans les deux compétitions. Dans la ligue nationale a ajouté deux MVP des trois jours, avec une valorisation moyenne de 27,7-et lors du premier match d’Euroligue, il a fini par marquer tout ce qu’il a lancé, pour une évaluation de 31 & mldr; et seulement en 17 minutes de jeu !

Si Mirotic continue à ce niveau – celui que les fans de culé ont toujours attendu – il sera très difficile d’arrêter ce Barça, même si c’est sur des pistes aussi compliquées que le Surne Bilbao Basket, qui sera mesuré ce dimanche (17h00).

Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la 23e journée de la saison dernière, avec une nette victoire du Barça (73-90). Dans son palmarès particulier de confrontations, le Barça s’est imposé dans 29 des 40 occasions où il a vu les visages.

L’entraîneur du Barça tentera de répartir les minutes entre l’ensemble de l’effectif avant un mois d’octobre riche en matches, notamment en Euroligue.. Une bonne occasion d’intégrer les nouveaux qui ont montré un haut niveau face à l’ALBA et qui auront une nouvelle fois la confiance du coach de Bilbao.