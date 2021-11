Un Barça pragmatique remporte la victoire contre Noia

28/11/2021

Le Barça a battu Noia Freixenet 3-2 avec un retour et dans un match marqué par les absences du Barça et par une déconnexion de la compétition pendant un mois. Ceux d’Edu Castro, sans jeu excessivement brillant, Ils ont remporté une victoire qui les maintient au sommet du classement avec un avantage de deux points et ils continuent d’ajouter les jours de victoires avec neuf sur neuf.

Barça

Sergio Fernandez, Pau Bargalló, Nil Roca, Sergi Llorca et Matias Pascual – cinq départs -, Sergi Pandero et Oriol Llenas.

Noia Freixenet

Blai Roca, Aleix Esteller, Toni Salvadó, Jordi Bargalló et Roc Pujadas – cinq départs -, Eloi Mitjans et Alex Joseph.

Buts

0-1, Blai Roca (min 17); 1-1, Sergi Panadero (min 18); 2-1, Sergi Llorca (min 28); 3-2, Toni Salvadó (min 34).

Arbitres

Miguel Diaz et Jonathan Sánchez. Le visiteur Roc Pujadas a été averti avec une carte bleue. Fautes : 13 et 16.

Les premières minutes de jeu laissaient présager un duel à grande vitesse et dynamisme, puisqu’en seulement une minute et demie deux contre-attaques par camp ont eu lieu, mais au fur et à mesure que les minutes passaient le jeu est passé à un mode plus calme avec beaucoup plus de vigilances et avec plus de jeux .. travaillé.

Noia n’a pas pu trouver un moyen de circuler sur le terrain et Pere Varias a décidé de demander un temps mort à la 10e minute pour ordonner à ses hommes, mais peu de choses ont changé la situation et ont suivi un match avec quelques occasions où les gardiens n’ont pas rencontré de problèmes. La pause d’un mois en OK Liga se faisait remarquer dans les jambes et les bâtons des joueurs des deux formations.

La meilleure chance pour le Barça était Matías Pascual sur penalty à la 11e minute, mais Pere Varias a arrêté le tir de sorte que le tableau d’affichage ne bougeait toujours pas.

Edu Castro a également décidé d’arrêter le jeu à 15′ pour trouver des solutions au manque de jeux dangereux. Mais sur le jeu suivant, celui qui a marqué le but était Roc Pujadas dans un grand jeu individuel mais le coup de pied final a été arrêté entre Palo et Sergi Fernández, très attentif.

À la 18e minute, Jordi Bargalló, en combinaison avec Roc Pujadas, a obtenu le 0-1 mais la joie n’a duré qu’une minute depuis que Sergi Panadero a mis les tables grâce à une belle passe à l’aveugle de Pau Bargalló.

Les deux buts ont été comme un réveil pour les deux équipes et ont totalement changé la dynamique, augmentant considérablement le rythme pour devenir un match beaucoup plus joyeux.

Une faute directe en faveur du Barça après un carton bleu à Roc Pujadas n’a pas été exploité par Pau Bargalló dont le tir est parti haut. La supériorité numérique qui a suivi n’a pas été mise à profit par les Catalans et avec 1-1, ils sont allés aux vestiaires.

Excitation en deuxième mi-temps

Dès le début de la seconde mi-temps, Noia a commis la dixième faute et Sergi Llorca a profité du coup franc direct pour donner l’avantage au Barça. Et aussi avec un ballon arrêté, cette fois grâce à un autre penalty, Pau Bargalló a battu Blai Roca d’un tir placé.

Avec 3-1 Noia était intrépide et en 34′ Toni Salvadó a tiré depuis la moitié du terrain et a surpris Sergi Fernández et a porté le score à 3-2 pour mettre plus d’émotion dans le match (34′). Et en 38, Eli Mitjans a fait match nul sur son bâton avec le lancement du coup franc direct après le dixième du Barça, mais son tir a été stoppé par Sergi Fernández.

Le Barça a cherché à contrôler les rythmes du jeu et Edu Castro a de nouveau choisi d’avoir les cinq titulaires sur le terrain, mais la réalité est que Noia avait les meilleures chances que seules les grandes interventions de ‘Chencho’ Fernández aient évité l’égalité.

Le Barça a perdu un nouveau coup franc direct pour assurer la victoire à deux minutes de la fin après que Blai Roca, très attentif, a arrêté le tir de Blai Roca et Noia a égalisé avec un tir d’Esteller au poteau dans une dernière minute stressante dans laquelle Noia a opté pour tout pour tout jouer sans gardien, mais le miracle n’a pas fonctionné.