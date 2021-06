Un Barça remarquable “survit” à Valence et force le troisième match

in

27/06/2021 à 21:55 CEST

Le FC Barcelone a forcé le troisième match de la finale de la ligue grâce à sa victoire ce dimanche dans un autre match de crise cardiaque sur le court de Levante UD qui s’est terminé par une victoire 3-4 du Barça.

LEV

FCB

LEVANTE UD, 3

(0 + 3) : Fede (p.), Maxi Rescia, Rubi Lemos, Gallo (1), Pedro Toro -cinq titulaires-, Marc Tolrà, Rafa Usín (1), Esteban, Roger Serrano, Mario Rivillos (1) et Le coq.

FC BARCELONE, 4

(1 + 3) : Dídac (p.), Aicardo, Marcenio (1), Dyego (2), Ferrao -cinq départs-, André Coelho (1), Daniel, Esquerdinha, Adolfo et Matheus.

ARBITRES

Rodrigo Miguel Sánchez Molina (castillan-La Manche). Ils ont donné un carton jaune à Maxi Rescia (11:39) et Rubi Lemos (32:52), de Levante UD ; et Ferrao (21:33), André Coelho (25:19), Dyego (27:18) et Matheus (30:56), du FC Barcelone.

BUTS

0-1, Dyego (14:55); 1-1, Gallo (22:33) ; 1-2, Dyego (34:15) ; 1-3, André Coelho (37:17); 1-4, Marcenio (38:24); 2-4, Mario Rivillos (38:44); 3-4, Rafa Usin (39:23).

INCIDENTS

Deuxième match de la finale de la ligue masculine de futsal de première division joué devant environ 1 000 spectateurs au pavillon municipal de Paterna (Valence).

De cette façon, le titre de champion sera décidé à un seul match mercredi prochain à 20h00 au Palau. Le Barça remportera-t-il son cinquième championnat ou le premier titre Granota viendra-t-il ?

Les premières minutes ont répondu comme prévu, bien que peut-être Le Barça surpris avec une pression défensive supérieure à celle du premier match contre un adversaire qui a eu trop de problèmes pour arrêter un Ferrao qui n’a manqué que du but en première mi-temps.

Après plusieurs reprises de Rafa Usín et du Brésilien (Roger Serrano s’est emparé du ballon avec une possible faute face à Fede), Leandro Esquerdinha envoie un tir au poteau à cinq minutes à la première arrivée de danger réel.

L’ex-Azulgrana Marc Tolrà a croisé pour repousser un tir très dangereux d’Adolfo sur 6′ et Didac devait comparaître immédiatement après pour détourner une vente aux enchères de la «coiffe» Pedro Toro après une attaque sensationnelle dans laquelle Rafa Usín et Maxi Rescia sont également intervenus.

Ferrao a eu des occasions très claires en première mi-temps

| FCB

Comme d’habitude, le Barça a eu des problèmes de fautes et a été placé à quatre pour l’un des locaux à huit minutes alors que Ferrao a eu deux autres occasions claires, mais il a envoyé le premier dehors et dans le second Esteban l’a croisé.

Fede a empêché le but de Chapecó à la 14e minute, puis le tableau de bord a rendu justice à ce qui était vu à Paterna avec un ballon arrêté qu’il a rebondi avec sa maîtrise habituelle qui fini au bas des collants un gros teint régler 0-1 à 15′.

Puis la cinquième faute du Barça “tombe”, Fede a empêché le but d’André Coelho à deux minutes de la fin 45 secondes avant la pause, un penalty a été réclamé par les Portugais au sein de la zone. Le ballon l’a touché au bras et a changé la trajectoire, mais cela venait d’une touche précédente sur la jambe. Une pénalité pouvait être appelée, mais ce n’était pas l’une de celles qui étaient très claires.

Dídac était un mur dans le but

| FCB

Levante a réussi à révolutionner le jeu à la reprise et, après un tir presque à bout portant de Maxi Rescia qui a frôlé la barre transversale et un autre de Pedro Toro qu’André Coelho a dégagé, est venu le 1-1 dans une grosse descente de Ex-bleu Esteban que Gallo a transformé en 23′.

Un Dyego très inspiré a mené la récupération du visiteur contre la poussée d’une équipe locale qui n’était qu’à un but de marquer l’histoire en affrontant continuellement ses rivaux, bien que ce soit Dídac qui ait évité le but d’Esteban à la 31e minute après un vol de Coelho et Pedro Toro a tiré à l’extérieur du poteau à la 32e minute.

Le Barça a souffert avec les arrêts de Dídac contre Rafa Serrano et Rafa Usín quand il a de nouveau apprécié un magnifique Dyego pour voler le portefeuille de Mario Rivillos, dribbler Fede et établir un 1-2 qui a rapproché son équipe du troisième match.

Dyego a été le meilleur joueur du Barça… et longtemps

| FCB

Diego Ríos a donné le maillot du gardien de but au jeune joueur du Barça Roger Serrano et dans la première action Rafa Usín a donné un coup de pied dans le bois, mais dans la seconde André Coelho a quitté le match presque condamné en marquant 1-3 dans le 37′ avec une touche subtile du ballon de son but.

Le Brésilien Marcenio a semblé définitivement condamner le match avec 1-4 à 1:36 de la fin, mais les locaux ont réagi avec un but de Mario Rivillos qui a frôlé Marcenio et avec un missile Rafa Usín au fer à l’arrière de la barre transversale. Levante a attaqué pour attacher et a échoué !