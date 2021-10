Un Barça sans répit face à un autre défi face à Unicaja

23/10/2021 à 19:22 CEST

Le Barça, sans le temps de goûter à la victoire aux Palau contre le Zenit vendredi dernier (84-58), a ce dimanche autre engagement de premier ordre (18h30), avec une visite de la piste par un Unicaja qui attend les Catalans avec impatience.

L’équipe de Jasikevicius visera la septième victoire consécutive en Endesa League, dans le but de rester invaincue en championnat et de rester en tête où Madrid est sur ses talons avec le même bilan (6-0).

Par conséquent, l’entraîneur lituanien, conscient de la difficulté de l’adversaire (3-3), n’a pas l’intention de garder quoi que ce soit pour le duel, bien que selon son évolution, essaiera de diviser les minutes pour que les jambes restent fraîches.

Double duel européen

Et c’est que le Barça, après le duel à Malaga ce dimanche, Il s’envolera déjà pour Istanbul où Fenerbahçe l’attend ce mardi, correspondant à la sixième journée de l’Euroligue, qui s’achèvera jeudi, encore une fois de visite, cette fois contre le Maccabi Tel Aviv.

Une semaine très « émue » qui débute par le duel contre Unicaja, où Fotsis Katsikaris pourra compter sur l’ensemble de l’effectif après la reprise d’Axel Bouitelle, qui est réapparu lors du match de Ligue des champions contre le grec Lavrio Megabolt.

Les malagueños viennent de perdre contre BAXI Manresa dans la Ligue Endesa et veulent se rattraper avec un triomphe prestigieux contre le Barça, dans un match ouvert, bien que les Catalans doivent commencer comme favoris.

Un Barça en toute confiance

Les culés apparaissent au Martín Carpena avec le moral plein et avec une grande confiance après leur grande victoire contre le Zenit et avec un leader incontesté, Nicola Mirotic, que Saras a pu réserver avec seulement 15 minutes de jeu après avoir signé 20 points et quatre rebonds.

L’hispanique monténégrin Il reviendra tirer sur l’équipe, qui doit s’appuyer sur sa bonne défense et le jeu de transition pour réduire l’équipe de Malaga. L’apport intérieur de Brandon Davies continue d’être une garantie tandis que Sanli gagne en confiance et montrant comment son jeu gagne tout après le match contre le Zenit.

Unicaja profitera du match du Barça pour retirer le maillot de Carlos Cabezas, qui a porté le numéro « 10 » pendant neuf saisons.