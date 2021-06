Un Barça stellaire fait un 0-2 et se qualifie pour la finale en prolongation

16/06/2021 à 22:11 CEST

Le FC Barcelone a refait surface en tombant 0-2 à la mi-temps de porter le match en prolongation et de se qualifier pour la finale avec un ticket pour la prochaine Ligue des champions grâce aux buts de Daniel à la 44e minute et de Dídac dans les dernières secondes.

FCB

COPAIN

FC BARCELONE, 6

(0 + 4 + 0 + 2) : Dídac Plana (p., 1), Marcenio, Adolfo (1), Aicardo, Ferrao (2) -cinq départs-, André Coelho, Esquerdinha, Ximbinha, Daniel (1), Matheus , Dyego (1) et Joselito.

PALMA FUTSAL, 4

(2 + 2 + 0 + 0): Carlos Barrón (p.), Lolo, Marlon (1), Vilela, Raúl Campos (2) -cinq titulaires-, Rafa López, Hamza, Diego Nunes, Higor (1) et Claudinho .

ARBITRES

Carrillo Arroyo et Cordero Gallardo (andalou). L’entraîneur visiteur Antonio Vadillo a été expulsé par deux cartons jaunes consécutifs (45:29 et 45:29). Ils ont montré un carton jaune à André Coelho (11:34) et à l’entraîneur Miguel Andrés (29:01), du FC Barcelona ; et Claudino (5:27), le délégué (31:02), Hamza (42:29), Lolo (43:41) et Diego Nunes (45.24), de Palma Futsal.

BUTS

0-1, Marlon (3:45); 0-2, Raúl Campos (17:22); 1-2, Dyego (21:50) ; 2-2, Ferrao (29:32); 3-2, Adolfo (31:14); 4-2, Ferrao (33:26) ; 4-3, Higor (36:38) ; 4-4, Raul Campos (38:40); 5-4, Daniel (44:06) ; 6-4, Didac (45:52).

INCIDENTS

Deuxième match des demi-finales de la ligue de première division masculine de futsal joué devant environ xxx spectateurs.

Son rival sera Levante ou Viña Albali Valdepeñas, qui a égalisé (1-1) à trois minutes de la fin dans le deuxième match après la victoire des granotas dans le premier enjeu.

Comme toujours entre les deux équipes de la ligue qui défendent le mieux, le match a commencé sans tambour ni trompette, attendant l’erreur de l’adversaire et, après un bon chuit de Marlon, l’ex de l’Inter a commis une faute pour établir le 0-1 à la 4′.

Mauvaise affaire contre un rival qui se comporte comme un poisson dans l’eau alors qu’il est en tête. Avec un cadre parfait, Les hommes d’Antonio Vadillo ont refusé à Dídac la possibilité de jouer tôt et ils ont annulé Ferrao avec une lutte continue qui a déséquilibré le meilleur joueur de la planète au cours des deux dernières années.

Vilela, Raúl Campos et Ximbinha ont profité de bonnes occasions avant le Colomense Adolfo demandé une pénalité à 12′ pour une éventuelle démolition à l’intérieur de la zone qui, si elle avait eu lieu, ne semblait pas suffisante pour le signaler.

Le colomense a géré le corps pour éviter le but de Claudino à la 13e minute et André Coelho tiré au poteau après avoir fait passer le ballon sous les pieds d’un Barrón qui n’était pas totalement « carré ».

Raúl Campos a marqué le 0-2 au bord de la mi-temps

| FCB

Le fait est que le Barça n’était pas à l’aise et, faute de coordination entre Dídac et Daniel, Lolo a volé le ballon pour assister Raúl Campos et l’international espagnol n’a pas failli, établissant le 0-2 à 18′. Soit la décoration a changé après la pause, soit le troisième match serait un fait.

Et il a changé sa sortie comme de la nuit au jour. Très incisifs, les locaux chevauchent les domaines Palmesan et, après deux arrêts de Barrón sur les tirs de Ferrao, Dyego a surmonté ses problèmes de cheville pour profiter de quelques rejets et signer le 1-2 à 22′. Le maintenant capitaine fait un effort énorme !

Palma a réussi à équilibrer le duel basé sur la possession, une pression plus intense… et des fautes que les arbitres n’ont pas signalées alors qu’ils en avaient déjà trois par l’un des locaux. Après le jaune à l’entraîneur du Barça Miguel Andrés, Ferrao est revenu tester Barrón en 30′.

Dyego a coupé les distances après l’intermédiaire

| FCB

Là, un Dyego providentiel est réapparu dans un lancement de balle arrêté que Barrón a rejeté et que Ferrao s’est dirigé vers le but pour marquer le 2-2 à 30′. Enfin celui de Chapecó vit la porte.

Et moins de deux minutes plus tard, Adolfo a tourné le tableau des scores avec un missile, le 3-2, et est devenu fou en fête dans un autre échantillon qui sent le plus les couleurs. Lors de l’action précédente, un notable Esquerdinha avait frôlé le penalty en arrachant le ballon à Higor alors qu’il s’apprêtait à marquer. Impressionnante ‘segada’.

Vadillo a donné le maillot du gardien de but à Lolo et presque immédiatement après une passe sensationnelle de Marcenio a permis Ferrao fait demi-tour, affronte Barrón et termine son ‘double’ avec un 4-2 qui a amené la finale très proche des Palau.

Marcenio célèbre son aide à Ferrao dans le 4-2

| FCB

Cependant, Palma attaque très bien avec cinq et 3:22 de la fin Higor a marqué avec son corps le 4-3 après un tir de Diego Nunes pour garder le jeu très vivant et Raúl Campos a égalisé à 1:40 de la fin après un rebond de la barre transversale.

Les Baléares ont terminé le temps réglementaire avec le gardien-joueur et ainsi a commencé l’extension avec un Diego Nunes omniprésent et avec Raúl Campos interprétant très bien la supériorité.

Ce à quoi Vadillo ne s’attendait pas, c’est que Miguel Andrés répondrait en donnant le maillot à Daniel dans la deuxième partie de la prolongation et, après une très longue attaque, un coup de centre d’un grand Marcenio l’a transformé comme Daniel l’a pu en 5-4 à 1:54 de la fin. Et Dídac condamné avec 6-4 dans les affres du match. A la finale et à la Ligue des Champions !