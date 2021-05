Un Barça très favorable “ donne ” deux points

15/05/2021 à 14:05 CEST

Le FC Barcelone a laissé échapper deux points ce samedi sur le court intérieur de Jaén Paraíso par quelques mains sur le court d’attaque par Ximbinha à deux secondes de la fin qui a permis à Carlitos d’égaliser de la double pénalité et le but de 15 sur 15 était dans l’eau de bourrache au premier changement.

JAÉN

FCB

INTÉRIEUR JAÉN PARADISE, 2

(1 + 1): Marcao (p.), Antono Pérez (1), Attos, Míchel, Alan Brandi -five partants-, Rafa López (ps), Bingyoba, Mithyue, Mauricio, Carlitos (1, double penalty), Piqueras , Felipe Mancha, Campoy et José Mario.

FC BARCELONE, 2

(2 + 0): Dídac (p.), Aicardo, Marcenio, Dyego, Ximbinha -depuis cinq-, André Coelho, Daniel, Esquerdinha (2), Bernat Povill, Joselito et Matheus.

ARBITRES

Felipe Madorrán (basque) et Urdanoz Apezteguia (navarrais). Ils ont montré un carton jaune au banc (16:46), à Piqueras (19:40) et à Bingyoba (30:20), Míchel (37:07) et Carlitos (37:07), de Jaén Paraíso Interior; et l’entraîneur Andreu Plaza (13:56) et Ximbinha (24:05), du FC Barcelone.

BUTS

1-0, Antonio Pérez (1:29); 1-1, Esquerdinha (3:56); 1-2, Esquerdinha (15:49); 2-2, Carlitos, avec une double pénalité (39:59).

INCIDENTS

Match reporté correspondant au 30e tour de la ligue de première division de futsal masculin, disputé devant 300 spectateurs au Municipal La Salobreja (Jaén).

La fête ne pouvait pas commencer pire pour les intérêts de Barcelone, car dans la première minute un vol dans la médullaire d’Antonio Pérez lui a permis d’entrer et de tirer sur Dídac pour établir le 1-0. Et cela pourrait être pire, puisque le jeu a été répété dans la 3 ‘et cette fois l’équipe locale a tiré au poteau.

La réaction du visiteur a été rapide et, après avoir tempéré le rythme vertigineux que Dani Rodríguez imposait, Dídac a inventé une passe magistrale vers un Esquerdinha qui s’est épissée en bas du collant et signé le 1-1 dans le 4 ‘.

A partir de là, une légère supériorité Blaugrana ternie uniquement par l’un des défauts de cette équipe: les fautes, à maintes reprises puériles et inutiles. Ximbinha est quatrième à 9 ‘et le impardonnable cinquième de Matheus dans le 13 ‘, les deux meilleurs exemples.

Auparavant, Carlitos obligeait Dídac à s’user à fond en 8 ‘et Dyego en faisait de même avec Marcao en 12’. Là, après la cinquième faute susmentionnée, un magistral Timeout d’Andreu Plaza avec une lecture parfaite du match demander aux siens plus de triangulations avec des coupures et réprimander Matheus pour cette faute.

Les arbitres ont eu tort de donner le ballon au Barça dans un groupe à 16 ‘et la “ ardoise’ ‘a travaillé de la même manière que la finale de la Copa del Rey en décembre avec un Mettre en jeu une autre galaxie par Marcenio et un épissage mortel par Esquerdinha à 1-2.

Esquerdinha était le meilleur joueur du Barça avec ses deux buts

| TWITTER

Le russo-brésilien a touché le ballon avec sa main accidentellement (cela aurait pu être le sixième) et les arbitres n’ont pas pardonné à Aicardo quelques secondes plus tard, bien qu’un main prodigieuse de Dídac Il a évité le nul de Carlitos sur la double pénalité.

Avant la pause, les Catalans ont pu ouvrir la voie à la victoire dans une passe mesurée avec la tête de Daniel Joselito, qui a écrasé le ballon dans le poteau (il jouait en fait les deux) quand le plus facile semblait marquer.

Alan Brandi, entouré de divers rivaux

| JC MARTOS

Dans la reprise, une occasion pour les équipes. Une négligence de Ximbinha à propos d’Aicardo a forcé Marcao à intervenir dans la 23 ‘et la minute suivante, c’est Dídac qui a tenté de tirer sur Míchel après un vol dans la haute pression locale.

Le fait est que Le Barça a encore eu quatre fautes pour un de Jaén Paraíso Interior à 11h19 de la fin et le pire, c’est que tous les quatre étaient clairs. Quelqu’un explique-t-il pourquoi cette équipe a toujours des problèmes de fautes?

Dídac sauvé au Barça en 30 ‘avec une excellente double intervention contre Felipe Mancha et dans l’action suivante, c’est Dyego qui a joué le gardien de but sans ses mains deux fois contre Carlitos. Les habitants ont été jetés pour la cravate.

Le Barça avait la victoire entre ses mains

| JC MARTOS

Le bon couple d’arbitres formé par Felipe Madorrán et Urdanoz Apezteguia n’a pas eu sa journée et il a commis une grave erreur en signalant la sixième faute de Povill, bien que Dídac ait dévié la double pénalité de Carlitos en corner, bien que dans la dernière ligne droite, ils n’aient pas non plus vu une infraction claire d’Aicardo.

Le Barça a également eu un “ double ” que Dídac a causé et que envoyé au poste d’Esquerdinha à 37 ‘ et, au milieu du siège local avec une attaque de cinq, André Coelho a évité l’égalité à quelques reprises.

Oui le 2-2 final est venu de la manière la plus enfantine possible, pour quelques mains au centre du terrain à deux secondes de la fin de Ximbinha et cette fois Carlitos n’a pas manqué de 10 mètres. Quelle façon de jeter un colon à la poubelle! Et quelle façon d’être toujours accusé de fautes.