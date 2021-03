Un Barça uni affronte la partie décisive de la saison avec optimisme

27/03/2021 à 16:48 CET

Le Barça de Sarunas Jasikevicius est, en ce moment, une machine à pleine capacité, lorsque le moment décisif de la saison arrive. Les azulgranas vivent dans l’instant plus doux depuis longtemps, l’entraîneur lituanien parvenant à impliquer toute l’équipe, ce qui n’est pas du tout facile.

Et c’est qu’avoir 14 joueurs de haut niveau et essayer de répartir les responsabilités et les minutes pour tout le monde, ce n’est pas une tâche facile et Saras l’a réussi, en même temps que le groupe se déplace en survolant le ciel, et avec les meilleures perspectives d’avance.

Cette unité dont l’équipe fait preuve sur et en dehors de la piste est précisément le succès de cette équipe, où il semble que personne n’est au-dessus de personne, avec pour seul objectif de penser en groupe, la manière réussie de travailler dans la même direction.

Une séquence qui fait peur

Et est-ce que les résultats récoltés par cette équipe sont effrayants. Il n’a pas connu de défaite depuis le 1er décembre 2020, enchaînant 14 victoires consécutives en Endesa League, et cinq autres en Euroligue.

Depuis la défaite contre Valence le 1er décembre 2020, ils ont accumulé 12 semaines d’invaincus, ce qui est la plus longue période sans connaître la défaite depuis la saison 2009-10. dans lequel il a maintenu une séquence de 15 matchs sans perdre. Dans L’Europe, avec 23 victoires, a déjà assuré l’avantage de la piste pour les barrages et est à une victoire de la première place.

& rdquor; La clé est d’arriver en forme et nous essaierons d’y parvenir, de bien jouer, unis, car dans les play-offs, les choses peuvent devenir difficiles & rdquor;Saras a déclaré après la victoire contre l’ALBA Berlin, conscient de ceet il viendra un moment compliqué

Et c’est que l’imminent l’arrivée d’un renfort galactique comme Pau Gasol, Il ne semble pas que cela altérera la bonne mélodie du groupe. Tout le monde l’accepte et Pau veut s’associer avec le même objectif: réaliser l’Euroligue tant attendue et, bien sûr, de régner à nouveau dans la Ligue Endesa. Pour l’instant, les attentes sont imbattables pour la partie décisive de la saison.