un barrage lui casse les dents

11/06/2021

Ongle responsable du Centre pénitentiaire de Logroño elle a dû être transférée à l’hôpital ce samedi après avoir reçu plusieurs coups au visage par un détenu, ce qui a causé la perte de deux dents.

Les événements, comme indiqué par le syndicat ACAIP-UGT, se sont produits lorsque le travailleur, accompagné du chef de service et d’un autre fonctionnaire a procédé au transfert du détenu dans la zone d’isolement pour avoir gravement perturbé l’ordre dans le module, « présentant un degré élevé d’agressivité, d’altération et de résistance pour se conformer aux ordres des fonctionnaires, auquel cas il s’est jeté sur elle et l’a frappée à plusieurs reprises, la jetant violemment contre le mur, la faisant diverses contusions et la perte de deux dents« .

En présence de plus d’officiels, le détenu « a continué avec une attitude violente et a tenté d’attaquer un autre fonctionnaire qu’il a dû éviter un coup de tête dirigé contre son nez. « L’officier a été transféré à un hôpital pour évaluer ses blessures.

Le syndicat a regretté que « nous soyons confrontés à un nouveau cas de violence dans les prisons espagnoles qui rejoint ceux vécus ces derniers jours comme la tentative d’assassinat d’un chef de service à Cuenca et la tentative d’agression sexuelle sur un enseignant au centre pénitentiaire de Jaén » .

« Incongruité »

« Nous sommes confrontés à une autre décision des institutions pénitentiaires qui est totalement incongrue et qui dénote le manque de respect que les dirigeants de l’institution ont envers leurs travailleurs », assure le syndicat.

Le stagiaire, rappelle le syndicat, il avait déjà « mené des incidents violents au centre pénitentiaire de Pampelune où il a agressé deux travailleuses et à un autre fonctionnaire, pour lequel elle a été transférée à la prison de Logroño. »

Il se trouve que le centre de Pampelune est l’un de ceux classés par le Secrétariat général comme une catégorie spéciale, tandis que le centre de Logroño est l’un de ceux classés en 2.2, c’est-à-dire, « Le détenu a été transféré après avoir agressé plusieurs travailleurs dans un centre de sécurité inférieure et aussi à l’un des modules dits d’éducation et de respect ».

« Il est ajouté qu’il ne s’agit pas du premier incident dans la prison de Riojan effectué par la même détenue, des rapports ont donc été faits demandant son transfert dans une autre prison qui répondrait à de meilleures conditions pour ce type de détenu. Ignorant l’administration, une fois de plus , aux professionnels pénitentiaires », ont-ils indiqué.

De l’ACAIP-UGT, « Nous ne comprenons pas ces décisions du Secrétariat général qui mettent la sécurité des travailleurs en danger. De plus, la législation qui considère les agents pénitentiaires comme des agents de l’autorité n’a pas été approuvée, de sorte que ces cas sont instruits comme portant atteinte à l’autorité et n’entraînent pas de sanction administrative. »

D’autre part « nous revendiquons la nécessité pour tous les professionnels pénitentiaires de percevoir la même rémunération quel que soit le centre dans lequel ils travaillent, il n’est pas compréhensible qu’entre la prison de Pampelune, où se trouvait l’ancien agresseur, et celle de Logroño il y ait un différence de plus de 700 euros par mois dans sa masse salariale, alors que des événements comme celui qui s’est produit ce samedi matin corroborent que dans toutes les prisons nous sommes confrontés aux mêmes problèmes ».