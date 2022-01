Un bas de Noël à deux facteurs que vous auriez dû acheter le mois dernier

Vous avez donc enfin réussi à utiliser une clé d’authentification matérielle à deux facteurs. Vous prenez votre sécurité au sérieux avec un investissement minime, mais vous avez rencontré un problème : comment emportez-vous ce truc qui n’est pas tout à fait un dongle avec vous tout le temps ? Il est facile de le jeter sur un porte-clés, mais de nombreuses clés à deux facteurs sont en plastique et ne peuvent pas supporter le même niveau d’abus qu’une clé en laiton. Et, si vous souhaitez le protéger avec l’un de ces organisateurs de clés pliables, un tas d’entre eux ne sont pas de la bonne taille pour s’adapter correctement à une clé à deux facteurs. Mais le Yubico x Keyport Pivot 2.0 l’est, et à 25 $, il est facile à recommander. Il est même réalisé en collaboration avec la société qui vous a probablement vendu votre clé de sécurité.

Yubico et Keyport se sont réunis pour créer une version du Pivot spécialement conçue pour fonctionner avec les clés matérielles d’authentification à deux facteurs du premier, et il est facile de le recommander si vous n’avez pas besoin de transporter une tonne de clés.

Caractéristiques

Couleur: Noir

Dimensions: 3,2″ x 0,6″ x variable, 0,7 oz

Matériaux: aluminium 6061

Prix: 25 $

Avantages

Contient les clés 2FA Contient aussi d’autres clés Le mécanisme unique prend en charge 1 à 8 clés (avec entretoises)

Les inconvénients

Facile à enfiler la vis Les clés particulièrement grosses comme les clés de voiture doivent être fixées différemment Ne peut pas contenir plus de huit clés

Conception, matériel, contenu de la boîte

L’organisateur de clés « Yubico x Keyport Pivot 2.0 » a un nom superflu, et je ne vais pas l’appeler ainsi, mais il est très simple. L’avant et l’arrière sont deux pièces en aluminium 6061 anodisé noir. À une extrémité, les deux pièces sont fixées ensemble avec un rabat en caoutchouc semi-rigide, clouté avec un anneau en D. À l’autre extrémité, il est maintenu par le mécanisme de fermeture le plus intelligent que vous ayez jamais vu.

Cette vis, avec un ressort, sécurise vos clés et vos dongles matériels à deux facteurs entre les pièces d’aluminium, et c’est très, très bien conçu. Yubico affirme que le porte-clés peut contenir entre une et huit clés. Vous les glissez sur la moitié de la tige du canon de la vis Chicago, assemblez les deux moitiés et serrez-les avec un tournevis ou une pièce de monnaie.

Lorsqu’il est suffisamment serré pour que le ressort inclus s’enclenche, la magie opère : la pression du ressort repousse tout contre la vis, et à mesure que cette pression augmente, un ensemble de crans intégrés dans la plaque d’aluminium verrouille la vis en place à 90 degrés. intervalles de degrés.

Tout cela semble compliqué, mais l’effet est simple : la vis ne se desserrera pas, mais vos clés pivoteront toujours et tourneront vers l’extérieur, avec juste le bon niveau de résistance lorsqu’elles sont correctement serrées. C’est difficile à décrire mais simple, facile à utiliser, et cela fonctionne très bien.

Il est livré avec une poignée d’entretoises, mais à moins que vous n’utilisiez moins de quatre clés, vous n’en aurez pas besoin. Ils sont juste là, donc, lorsqu’ils sont vissés, la pile est au moins aussi haute que le montant du canon, garantissant que le mécanisme de fermeture super intelligent fonctionne comme prévu.

Le seul hic que je dois noter est que la vis est très facile à enfiler. Ne forcez pas, dévissez-le et réessayez. Avec une pile de clés épaisse, cela peut signifier passer un peu de temps à essayer encore et encore, et c’est un peu ennuyeux.

Vous pouvez également obtenir un court cordon de paracord qui se fixe au Keyport Pivot 2.0 pour 3 $ et vous permet d’utiliser des choses comme le Nano Yubikey, bien qu’il ne fonctionne pas exactement de la même manière qu’une clé rigide.

Il semble que cela fonctionnera également avec la gamme de façades de Keyport, qui comprend des éléments tels qu’une lampe de poche, un câble de charge ou simplement une personnalisation simple, mais je n’en ai reçu aucune pour le tester.

Il contient des clés – nouvelles et anciennes

Comme beaucoup de mes produits préférés, le Pivot 2.0 n’en fait pas trop avec les fonctionnalités. Il ne contient que vos clés – 2FA et autres. Étant donné que c’est l’une des rares façons dont je peux être minimaliste dans ma vie, compte tenu de mon travail, j’ai fait de mon mieux pour garder mon porte-clés petit. J’ai donc déjà utilisé un système similaire que j’ai moi-même construit au cours des quatre dernières années, ce n’était donc pas un changement radical pour moi. Mais si vous n’avez jamais utilisé l’un de ces organisateurs de clés rabattables auparavant, il y a des avantages notables.

D’une part, vos clés ne vous fourreront plus jamais dans la poche ou ne sonneront plus de manière agaçante. Ils sont tous emballés à plat et affleurants, avec une résistance suffisante pour qu’ils ne se retournent pas d’eux-mêmes. D’autre part, vous pouvez trouver aveuglément la bonne clé beaucoup plus rapidement – la même clé sera toujours la première et la deuxième de la pile, et ainsi de suite. Troisièmement, il est moins probable qu’ils se tordent d’une manière qui appuie accidentellement sur un bouton de vos clés de voiture dans votre poche. Même si vous décidez finalement que cet organisateur de clés n’est pas pour vous, vous devriez examiner le concept si vous ne l’avez pas fait. Mais l’exécution ici est très bonne, surtout si vous avez une clé matérielle 2FA.

Le Pivot 2.0 laisse suffisamment d’espace à une extrémité pour que vous puissiez passer un doigt sous le bout de vos touches et les retirer facilement. Et, surtout, la vis qui maintient vos clés en place est parfaitement dimensionnée pour accepter une clé matérielle 2FA. Certains autres organisateurs de clés que j’ai essayés n’ont pas assez d’espace pour s’adapter à tous les types de clés, et les clés matérielles 2FA, pour une raison quelconque, ont souvent des trous très étroits.

L’authentification à deux facteurs est toujours bonne et vous devriez l’avoir activée (idéalement, avec une clé matérielle) sur tous les comptes possibles. Mais ce n’est pas toujours pratique. En dehors de la douleur mineure du processus lui-même intervenant à chaque fois que vous vous connectez à un compte, il y a aussi l’ennui de transporter la clé avec vous. Le Pivot 2.0 n’élimine pas entièrement ces problèmes, mais il permet de garder plus facilement cette clé sur vous, où il est facile de la brancher sur un ordinateur portable ou un téléphone selon les besoins.

C’est un bon produit, mais deux obstacles peuvent affecter si oui ou non il vous convient. Premièrement, il y a une limite au nombre de clés qu’il peut transporter. Yubico dit qu’il peut en contenir au maximum huit, ce qui me semble juste, selon leur épaisseur. Si vous devez transporter plus de huit clés à la fois, cela pourrait ne pas vous convenir. Malheureusement, cela exclut immédiatement de nombreux types d’administrateurs système qui, autrement, profiteraient le plus d’un produit comme celui-ci.

Le deuxième problème, plus mineur, concerne les clés de voiture. Le seul moyen confortable que j’ai trouvé pour attacher une clé de voiture à l’organisateur est via l’anneau en D à l’extrémité. Ce n’est pas un obstacle en soi, mais cela gâche une partie du plaisir en faisant pendre librement l’une de vos clés. Il n’y a probablement pas de solution à cela qui fonctionnerait pour toutes les clés de voiture, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit si vous avez une clé surdimensionnée ou plus épaisse que vous devez emporter avec vous.

Faut-il en acheter un ?

Je pense que l’organisateur de clés Yubico x Keyport Pivot 2.0 est un achat facile à seulement 25 $. Ce ne sera pas parfait pour tout le monde, mais si vous ne transportez pas une tonne de clés avec vous et que vous souhaitez un moyen plus élégant, plus silencieux et plus organisé de les transporter, avec un matériel d’authentification à deux facteurs, ce est-ce – en particulier si vous avez une clé 2FA fabriquée par Yubico. Ils lui vont comme un gant. Si vous utilisez une petite clé matérielle à deux facteurs, vous devrez peut-être utiliser cette lanière optionnelle que j’ai mentionnée, mais les styles plus longs s’adaptent très bien.

Bien sûr, le Pivot 2.0 est plus cher que votre porte-clés rond standard, mais il est silencieux, vous ne vous enfoncerez pas dans la poche avec vos clés et même votre matériel à deux facteurs s’y adaptera. Et le prix est correct – certains organisateurs de clés élégants comme mon ancien en cuir pourraient vous coûter deux fois plus (ou plus) et avoir un design pire. Alors que nous nous dirigeons vers les vacances [editor’s note: Ryne dragged his heels here], c’est un prix préférentiel pour un cadeau de bureau, quelque chose pour un ami ou un bas de Noël.

Achetez-le si :

Vous voulez un organisateur de clés compact qui fonctionne avec les clés matérielles 2FA.

Ne l’achetez pas si :

25 $, c’est trop cher pour vous pour un organisateur de clés. Vous ne portez pas de clé 2FA – bien que vous le devriez, et je vous fais honte.

Où acheter:

Le Yubico Keyport Pivot 2.0 est disponible chez les revendeurs suivants :

