Un Baskonia beaucoup plus motivé a démonté le leader

30/12/2021 à 22:21 CET

La dixième victoire consécutive du Barça en Euroligue s’est envolée ce jeudi à la Buesa Arena dans un duel dans lequel ils ont perdu 94-75 sans palliatif contre un Bitci Baskonia plus motivé et intense qui a fini par dépasser le leader.

BITCI BASKONIE, 94

(20 + 20 + 34 + 20): Jayson Granger (10), Wade Baldwin IV (16), Rokas Giedraitis (20 ans), Tadas Sedekerskis, Steven Enoch (13) -cinq de départ-, Lamar Peters (8), Simone Fontecchio (14), Matt Costello (13), Vanja Marinkovic et Àlex Barrera.

BARÇA, 75

(23 + 11 + 20 + 21): Nico Laprovittola (12), Cory Higgins (2), Sergi Martínez (2), Nikola Mirotic (19), Brandon Davies – (4) cinq partants, Dante Exum (3), Sertaç Sanli (13), Rolands Smits (2), Nigel Hayes (2), Rokas Jokubaitis (11), Michale Caicedo (3) et James Nnaji (2).

ARBITRES

Emin Mogulkoc (Turquie), Joseph Bissang (France) et Saulius Racys (Lituanie).

INCIDENTS

Match correspondant au 18e tour de la phase régulière de l’Euroligue masculine de basket-ball joué devant 7.802 spectateurs à la Fernando Buesa Arena (Vitoria).

L’équipe du Barça a fait face à l’accident sans les blessés Àlex Abrines ou les « positifs » Pierre Oriola, Kyle Kuric ou Nick Calathes (il est toujours blessé), mais au moins récupéré Nigel Hayes après sa quarantaine à Athènes déjà un titre Cory Higgins après sa longue douleur au bas du dos dans les nouvelles les plus positives de la journée. Sergi Martínez est également revenu et a joué depuis le début, avec une défaite depuis l’entorse de la cheville subie par Belgrade.

Dans la peinture de Vitoria ne pouvait pas s’asseoir sur le banc entraîneur Neven Spahija lors de la confirmation du positif qu’il avait un faux caractère et que le début de l’affrontement de mardi dernier à Saragosse a été retardé de trois heures, un duel dans lequel l’équipe basque est tombée avec fracas. Landry Nnoko n’a pas non plus été mis de côté pour des raisons disciplinaires.

Nico Laprovittola est passé du plus au moins

Sous David Gil pour le deuxième match consécutif, Baskonia a tenté d’imposer son physique, même si Les cinq points de Nikola Mirotic et huit de Nico Laprovittola avec deux triples sans échec, ils ont donné le premier avantage significatif aux visiteurs (13-17, min. 6:06).

Un panier de Baldwin IV (bourreau du Barça avec le Bayern la saison dernière) et un triplé de Lamar Peters ont renversé le score (18-17), même si l’émergence de Rolands Smits et Sertaç Sanli malgré leurs deux fautes consécutives ont permis de fermer devant les dix premiers minutes (20-23).

Le deuxième quart du Barça a été catastrophique. Dépassés en intensité avec un colossal Matt Costello sous les cerceaux et incapables de venir à bout de la défense locale, les hommes de Jasikevicius ont passé près de sept minutes sans marquer depuis le 3 premiers points de Jokubaitis.

De ce 20-26, il est passé à 36-26 à 2:34 de la pause (16-0) après un 3 points inspiré de Jayson Granger au retour de sa saison, alors que le but le plus proche des visiteurs était de deux lancers francs manqués par Nigel Hayes.

Au moins, le leader de l’Euroligue a réagi avec un triplé de Mirotic et est allé aux vestiaires avec six points de retard (40-34) après que Costello ait attrapé son troisième rebond offensif. Les locaux en avaient 24 au total contre 16 des Catalans. Le jeu n’avait pas l’air bien.

Brandon Davies n’a pas eu sa journée à Vitoria

Cette mauvaise dynamique du troisième trimestre s’est globalement maintenue au troisième, même si Mirotic a jeté l’équipe dans son dos avec deux triples d’affilée et deux tirs pour empêcher l’explosion offensive de Baskonia de casser le match (50-42, min. 34:02).

C’était un mirage. Le Barça est parti en vrille contre un rival déchaîné qui a lié un « 2 + 1 » de Baldwin à deux triples de Giedraitis, Fontecchio et Lamar Peters pour mettre la terre au milieu, il semblait qu’à en juger définitivement par les sensations et par le fort 64-46 à 2:59 à la fin du troisième quart.

Avec 66-42, Jokubaitis a raté un triplé dans le dernier râle du Barça qui a laissé la place à deux autres triplés d’un Giedraitis qui avait déjà 5/6 pour devenir le grand bourreau des systèmes défensifs de son compatriote Saras. 74-54 avec dix minutes restantes après avoir reçu 34 points au troisième quart. Et ce n’est pas tous les jours que l’épopée de la dernière journée contre UNICS se répète aux Palaos.

Dante Exum n’a pas beaucoup contribué au Barça

Le sort du match était déjà jeté et les paniers de Steven Enoch ont donné à Bitci Baskonia le maximum d’avantage de la nuit (82-67 à 8h08 à gauche et 87-62 en l’absence de 6h22).

Saras en a profité pour donner des minutes aux jeunes Michael Caicedo et James Nnaji, qui a coïncidé avec Sergi Martínez sur la piste et a marqué (un triplé pour les Baléares et un bon panier de deux pour l’Africain). Au final, 94-75. Défaite claire et juste.