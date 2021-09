Un bateau de la Royal Navy chasse un bateau de la police espagnole hors des eaux de Gibraltar dans une impasse | Monde | Nouvelles

in

La police espagnole avait identifié un Zodiac gonflable qui, selon eux, était utilisé pour la contrebande de cigarettes. Des informations non confirmées en provenance d’Espagne indiquent que le navire du ministère de la Défense a heurté le bateau de la police espagnole.

L’impasse tendue a été filmée et après une fouille du bateau, il n’y avait aucune preuve d’actes répréhensibles de la part des personnes à bord du Zodiac.

Les médias espagnols ont affirmé que la Royal Navy et les douaniers de Gibraltar « harcelaient » la Garde civile, les médias ajoutant que les événements se sont déroulés dans « les eaux espagnoles sur lesquelles Gibraltar revendique la souveraineté ».

Les responsables du gouvernement espagnol et la Garde civile n’ont pas encore fait de commentaire à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois qu’un événement comme celui-ci se produit entre la Royal Navy et des navires espagnols, la Royal Navy ayant retiré un navire de police espagnol de la baie de Gibraltar en janvier de cette année.

Le HMS Dasher et un RHIB de la Royal Navy ont tous deux été envoyés pour s’occuper de l’affaire.

Parlant de l’incident en janvier, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré: “Nous n’avons aucun doute sur la souveraineté du Royaume-Uni sur les eaux territoriales britanniques de Gibraltar et nous protestons contre les incursions des autorités espagnoles”.

Le gouvernement britannique avait annoncé qu’un contrat de 36 millions de livres sterling serait accordé à Marine Specialized Technology pour 18 nouveaux patrouilleurs de police pour le MOD et les forces de la police de défense de Gibraltar (GDP).

S’exprimant au moment de cette annonce, la ministre de la Défense, la baronne Goldie, a déclaré: «Cet investissement de 36 millions de livres sterling permet à notre police du ministère de la Défense et aux forces de police de la défense de Gibraltar d’améliorer le service de sécurité vital qu’elles fournissent à nos bases militaires au pays et à l’étranger.

« Conçu et construit par des experts maritimes au Royaume-Uni, ce contrat réaffirme notre engagement à investir dans les connaissances de l’industrie locale et à soutenir la protection et la création d’emplois qualifiés. »

Le ministère de la Défense prépare un nouveau patrouilleur pour les eaux de Gibraltar, appelé le HMS Cutlass.

L’amiral Tony Radakin, le First Sea Lord, avait tweeté le bateau mis à l’épreuve sur Twitter, déclarant: “Impressionnant de voir le HMS Cutlass qui rejoindra bientôt le @RNGibSqn, passant à l’épreuve en atteignant 41 nœuds à Liverpool.”

Les chiffres pour l’année 2020 ont montré que les incursions de navires espagnols dans les eaux de Gibraltar étaient assez régulières cette année-là.

Le nombre total d’incursions espagnoles pour l’année 2020 était de 830 pour cette seule année.

Ces chiffres n’ont pas été reconnus par l’Espagne car ils soutiennent que les restrictions de l’espace maritime et aérien n’étaient pas incluses dans le traité d’Utrecht qui a donné à la Grande-Bretagne la souveraineté sur Gibraltar en 1713.

Cependant, le commandement stratégique des forces armées britanniques a déclaré que ses chiffres étaient basés sur des « incursions » dans les « eaux territoriales britanniques de Gibraltar », et ont été identifiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

L’Espagne avait mis le Royaume-Uni sur le fil avec une annonce qui voyait une promesse de l’Espagne de regagner la souveraineté de Gibraltar.

La ministre espagnole des Affaires étrangères de l’époque, Arancha González Laya, avait souligné que leur pays n’avait pas la souveraineté” ni la “co-souveraineté” de Gibraltar après le Brexit.

Reportage supplémentaire de Natalia Penza.