Un bâtiment de la police de Philadelphie évacué après la pulvérisation de produit chimique sur la porte: rapport

Un poste de police de Philadelphie a été évacué vendredi soir après qu’un suspect non identifié est entré dans le bâtiment et a aspergé la porte de la division des détectives du sud-ouest avec un agent chimique, selon un rapport.

Le produit chimique, décrit comme similaire au gaz poivré, a fait tousser et s’étouffer les agents du 18e district de police au 55e et Pine et a forcé HAZMAT à être appelé, a rapporté un journaliste de KYW-TV de Philadelphie.

LES ATTAQUES DE STYLE EMBUSCADE CONTRE LA POLICE A AUGMENTÉ DE 115 % PAR RAPPORT À 2020

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures ou d’arrestations.

Cette histoire se développe.